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Как прошла встреча выпускников в академии – Фото
04.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В первый день лета в БГСХА
Деканы и преподаватели факультетов встретились с многочисленными гостями горецкого вуза. В программе были экскурсия по академгородку и ботаническому саду, концерт ВИА “Резонанс” во Дворце культуры.
Фото – baa.by
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В первый день лета в БГСХА прошла встреча выпускников. Деканы и преподаватели факультетов встретились с многочисленными гостями горецкого вуза. В программе...
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