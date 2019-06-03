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«Ко мне ходит заниматься даже свекровь». После родов белоруска влюбилась в спорт и стала тренером

04.06.2019 10:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Оксана Борсток-Петровская начала активно заниматься спортом после рождения дочки. Тренировки так увлекли новополочанку, что в 22 года она стала дипломированным тренером по фитнесу. Оксана рассказала GO.TUT.BY, как успевать все и получать от этого истинное наслаждение.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

«Тренер разрешила брать дочь на тренировки: пока я занималась, она рядом грызла погремушки»

До родов в расписании Оксаны были лишь эпизодические занятия аэробикой в школе и университете. Никаких серьезных нагрузок.

— Мой папа занимался спортивной ходьбой, и я с детства слышала: спорт — это прекрасно. Но сама профессионально не тренировалась. У меня никогда не было проблем с фигурой, поэтому домашних занятий спортом хватало, чтобы проявить мышцы пресса, — улыбается 22-летняя девушка.

Все изменилось после рождения дочки Оливии.

— На весах было плюс 10 килограмм. В течение полугода они постепенно уходили, но кожа все равно выглядела немного растянутой. Пропали эластичность и мой любимый рельеф.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

Тогда Оксана решила записаться на фитнес-микс, чтобы разнообразить будни молодой мамы, а заодно подправить фигуру.

— Если ты живешь в режиме «ребенок-дом-ребенок», можно сойти с ума. А физические нагрузки — это способ выбросить негативную энергию. Я начала ходить на силовые и функциональные тренировки, а также степ-аэробику.

На вопрос, с кем оставалась годовалая дочка, пока мама ходила на групповые занятия, Оксана отвечает:

— Тренер разрешила брать дочку с собой. Так что я стелила для Оливии коврик рядом со своим. Пока я занималась, 7-месячная дочка рядом грызла погремушки. Все были при деле, и меня это устраивало. Поначалу я была единственной мамой, которая приходила с ребенком. А позже некоторые девочки тоже стали приводить своих деток, если не находили, с кем их оставить. Иногда я звала на тренировки свою маму. Она у меня молодая и активная. Так что занимались тремя поколениями.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

«Первые шаги дочка сделала в фитнес-зале»

Новополочанка рассказывает, что даже свои первые шаги дочка сделала в фитнес-зале.

— Помню, мы с девчонками выполняли упражнения на пресс лежа на ковриках. И вдруг Оливия стала выше моего уровня и зашагала к зеркалу за мячом. Конечно, это был запоминающийся и символичный момент.

Первое время Оксана занималась три раза в неделю, но вскоре и этих нагрузок показалось мало.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

— Мне хотелось чаще выбираться из дома. Но у тренера в расписании не было тренировок семь дней в неделю, поэтому я продолжила ходить в зал трижды в неделю, но два раза в день — утром и вечером.

После работы с дочкой оставался муж, так что на вечерних тренировках я могла потратить час исключительно на себя. Вообще, именно благодаря поддержке мужа я могу заниматься тем, что нравится, — подчеркивает собеседница. — Он без проблем помогает по дому. Это очень важно, а то послушаешь подружек и за голову хватаешься. В некоторых семьях мужья приходят с работы и смотрят телевизор, а жена — супергерой: на ней и стирка, и уборка, и дом, и работа. Мы же с мужем все делаем вместе.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

Спрашиваем, как за два года тренировок изменилась фигура молодой мамы.

— До родов я весила 49 килограмм, а сейчас — 55. Но сегодня тело нравится мне еще больше, потому что оно выглядит рельефным.

«Материнство не мешает ни работе, ни учебе, ни спорту»

В определенный момент Оксана Борсток-Петровская поняла, что спорт может быть не только увлекательным хобби, но и любимой работой, и отправилась на трехмесячное обучение в Академию Фитнеса в Минск.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

— Я поняла, что это идеальная работа, которая позволяет не расставаться надолго со своим ребенком. По  натуре я мама-мама, так что для меня это очень важный момент. Кстати, я до сих пор кормлю грудью и доказываю, что материнство не мешает ни работе, ни учебе, ни занятиям спортом.

Оксана признается: учеба в Академии помогла профессиональной «прокачке».

— Я получила много знаний по анатомии человека и на практике научилась прорабатывать каждую мышцу. Продолжаю ездить на семинары и повышать квалификацию.

С сентября 2018-го Оксана работает тренером по фитнесу в Новополоцке. Ведет шесть тренингов в неделю. А в ближайшее время планирует открыть еще отдельный класс по шпагату.

— Сейчас дочке уже два с половиной года, и она не просто ходит, а бегает. А еще пытается повторять за мной упражнения и даже становится в планку, — смеется молодая мама. — Когда Оливия присутствует на занятиях, то никому не мешает, а, наоборот, может поднести гантельку. Клиентки только умиляются.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

«Совет: избавьтесь от нелюбви к себе, и загонов станет меньше»

Среди тех, кто ходит заниматься к Оксане, есть даже ее свекровь.

— Она начала тренироваться как раз, когда я устроилась работать в зал. Все восхищаются ее переменами и говорят много комплиментов. Свекровь просто расцвела!

В вопросах питания Оксана советует слушать свое тело, а не изнурять себя диетами.


Фото из личного архива Оксаны Борсток-Петровской

— У меня в рационе нет разделения на полезную и вредную еду. Просто прислушиваюсь к своему организму (а он не просит всякой гадости). Я ем, только если действительно голодна. Благодаря такому подходу открыла для себя секрет стройности, а недавно совместно с психологом запустила проект, чтобы помочь девушкам обрести гармонию с собой и научиться принимать себя и свое тело.

Важно уделять внимание не только тренировкам и питанию, но и психологии. Некоторые съедают конфетку, а потом еще неделю парятся. Стоит избавиться от мусора в голове и нелюбви к себе. Тогда все будет в удовольствие, а загонов станет меньше.

Если вы тоже хотите поделиться своей историей о том, как пришли в спорт после рождения ребенка, пишите на vkovalchuk@tutby.com

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Теги: Минск
 
 
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