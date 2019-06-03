Растят достойную смену

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

На базе Городокского РОЧС в рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних!» в конце мая прошёл третий этап круглогодичной спартакиады факультативов по направлению «Безопасность жизнедеятельности» среди команд общеобразовательных школ района.

Организаторами мероприятия выступили РОЧС, отдел по образованию, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома, районный комитет ОО «БРСМ», РО РОО «Белая Русь», РК ОО «БРСМ». Целью соревнований является популяризация аварийно-спасательной службы, привлечения молодёжи к занятиям физической культуры и спортом.

В спартакиаде приняли участие команды СШ № 1 г. Городка, СШ № 2 г. Городка, Меженской д/с-СШ, Бычихинской и Пальминской средних школ. Ребята состязались в надевании боевой одежды спасателя-пожарного, вязке двойной спасательной петли с одеванием на пострадавшего, боевом развёртывании, конкурсе знатоков, дома каждая команда подготовила стенгазету.

— Участники показали высокий уровень физической и профессио­нальной подготовки, а также сплочённость и желание победить, — отмечает заместитель начальника РОЧС по идеологической работе и кадровому обеспечению Дмитрий Григорьев (на снимке — награждает представителя команды СШ № 1).





На третьем этапе, успешно пройдя все испытания, победу одержала команда СШ № 1, второе место заняли будущее спасатели из Межи, третье — ребята из СШ № 2. По итогам всех этапов победителями круглогодичной спартакиады 2018-2019 учебного года стала команда СШ № 2, второе место — у команды СШ № 1, третье — у команды Пальминской СШ.

Соб. инф.