«Реал» 6 лет возглавляет рейтинг клубов Европы, «Ливерпуль» - вне топ-10, БАТЭ поднялся на 20 строк

Источник материала: Tut.by

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Шестой год подряд его возглавляет мадридский «Реал» (146,000 очков), в тройку лидеров входят также «Барселона» (138,000) и «Бавария» (128,000).

Свежеиспеченный победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» (91,000) располагается на 11-й позиции, триумфатор Лиги Европы «Челси» (87,000) — на 12-й строке.



Фото: ru.uefa.com

Среди белорусских клубов лучший рейтинг у БАТЭ (27,500), который по сравнению с прошлым сезоном поднялся на 20 строк и занимает 55-е место — сразу за московским «Локомотивом» (28,500). Вслед за БАТЭ с таким же количеством баллов (27,500) расположились швейцарский «Янг Бойз», казахстанская «Астана» и болгарский «Лудогорец». Борисовчане опережают их за счет более успешного минувшего сезона (8,000).

В топ-450 значатся еще пять белорусских команд:

132. «Динамо-Минск» — 9,000 очков

227. «Динамо-Брест» — 4,375

228. «Шахтер-Солигорск» — 4,375

229. «Торпедо-БелАЗ» Жодино — 4,375

230. «Неман-Гродно» — 4,375.