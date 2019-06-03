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Песков заявил о готовности россиян перетерпеть санкции США
04.06.2019 10:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Вашингтон демонстрирует неготовность развивать отношения с Москвой, но Россия и ее президент Владимир Путин готовы ждать.
Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью программе SophieCo на телеканале RT, сообщает
«К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они не готовы вообще, - констатировал Песков.
«Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать», - добавил он.
Против России направлены санкции США, а также звучали угрозы отключить РФ от международных банковских систем, и «есть все основания думать», что следующим шагом могут стать попытки отключить Россию от инфраструктуры глобального интернета, заявил Песков.
«К сожалению, мы живем в мире, где отдельные страны способны поставить под угрозу международное право», - посетовал он.
Так, китайскую компанию (Huawei) пытаются отключить от обновлений американской операционной системы, мы наблюдаем, как разворачиваются торговые войны, мы сталкиваемся с угрозами, мы видим последствия противозаконных действий, перечислил Песков.
«Мы понимаем, что нам нужно быть самодостаточными, независимыми на всех фронтах. Это относится, в том числе, и к сфере интернета», - сказал он, комментируя закон о «суверенном рунете», который вступает в силу с 1 ноября.
«Мы обязаны принять меры предосторожности», - добавил Песков. В вопросе возможной встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом Россия заняла выжидательную позицию, сообщил он: множество стратегических вопросов на более низком уровне, «решить невозможно», и в отсутствии диалога двух президентов ситуация «пробуксовывает».
«Непроведение встреч нелогично и противоречит национальным интересам наших двух стран. Но мы не можем, как говорится, «быть святее папы римского», - резюмировал Песков.
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Вашингтон демонстрирует неготовность развивать отношения с Москвой, но Россия и ее президент Владимир Путин готовы ждать.
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