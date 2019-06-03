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Чья в России земля? Самые крупные сельхозугодья – в руках агроолигархов

04.06.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чья в России земля? Самые крупные сельхозугодья – в руках агроолигархов
Полина Седова / АиФ

Меньше 100 тыс. га не считается

Самым крупным землевладельцем России, по данным рейтинга за 2019 г., который был обнародован в мае, впервые стала компания «Мираторг». Всего консалтинговая компания BEFL насчитала в стране 44 холдинга, которые распоряжаются угодьями, превышающими 100 тыс. га, и ещё 12 агропредприятий, у которых 100 тыс. га.

Особенно впечатляет первая пятёрка, применительно к которой слово «самый» звучит многократно (см. инфографику). «Мираторг» – самый крупный производитель говядины и свинины в РФ, «Продимекс» – сахара, «ЭкоНива» – молока. Другие призовые места у «Русагро» и «Агрокомплекса». А совладельцы трёх холдингов – Вадим Мошкович, Александр и Виктор Линники, Игорь Худокормов – входят в рейтинг «Форбс» как самые богатые сельхозбизнесмены.


Чья в России земля? Самые крупные сельхозугодья – в руках агроолигархов

У кого в России больше всего свиней?

Латифундии, объединяющие множество бывших колхозов-совхозов, стали складываться в России лет 15 назад, когда сельское хозяйство начало превращаться в выгодный бизнес. Огромные поля и пастбища лежали в запустении. Чтобы вернуть их к жизни, нужны были деньги. У самих аграриев денег не было. Зато они были у людей, добывающих нефть и руду, управляющих банками, импортирующих продовольствие. Неудивительно, что в итоге именно они собрали самые большие наделы, скупая паи бывших колхозников и целые агрофирмы.

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Братья-близнецы Линники разбогатели на поставках мяса из Голландии и Бразилии. Игорь Худокормов и Вадим Мошкович поднялись на украинском сахаре. Среди других крупнейших латифундистов России – холдинг «Волго-Дон Агроинвест», созданный бывшим первым вице-президентом «Лукойла» Сергеем Кукурой, и компания «Степь», принадлежащая АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Если изучить родственные связи учредителей других агрогигантов, обнаружишь чиновников высокого уровня. Самый известный пример – «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва», впервые вошедший в топ-10 рейтинга BEFL в годы, когда его основатель Александр Ткачёв трудился министром сельского хозяйства РФ. Земельный банк этой кубанской компании (то есть все угодья, приобретённые в собственность или в аренду) с 2016 по 2018 г. вырос в 1,4 раза. Приобретения велись на кредиты, полученные в крупнейших госбанках.

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При этом другие агроолигархи тоже стремительно расширяют свои владения. По оценке BEFL, объём сельхозземель, находящихся в руках юридических лиц, с 2012 по 2018 г. вырос на 38%. Правительство активно занялось в эти годы сокращением импорта и наращиванием экспорта продовольствия. Были запрещены закупки большинства продуктов в европейских странах, объявивших антироссийские санкции, усилена господдержка отечественных производителей. И первыми в очереди за субсидиями и льготными кредитами оказались крупные компании. К 2012–2014 гг. они уже успели получить самые лучшие земли и построить собственные перерабатывающие заводы. Кому ещё помогать, как не самым сильным и опытным, если нужен быстрый результат?

Для «Мираторга» Брянская областная дума даже специально изменила местный закон, разрешавший одной компании владеть не более 35% земли в одном административном районе. Норму подняли до 50%. Теперь у Линников самое большое в мире стадо чёрных быков-абердинов, 629 тыс. голов, а свиней больше всех в России.

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Обрусевшие  иностранцы

История немца Штефана Дюрра – вообще сюжет для кино. 30 лет назад он приехал на студенческую практику в подмосковный колхоз, где трудился осеменатором свиней. Женился на русской девушке. И в конце концов, продав свою ферму в Германии, выкупил первые 5000 га под Воронежем, Курском и Оренбургом через российскую «дочку» своей зарубежной компании. Законодательство РФ запрещает иностранцам владеть землёй. Но различные юридические схемы позволяют это ограничение обходить. И среди 56 крупнейших агрохолдингов в рейтинге BEFL как минимум у 4 зарубежное происхождение: Казахстан, Франция, Турция, США.

Но компания, основанная предприимчивым немцем, сегодня уже чисто российская. Бывший воронежский губернатор и нынешний вице-премьер по сельскому хозяйству Алексей Гордеев лично попросил Владимира Путина предоставить Штефану Дюрру гражданство РФ. И после того, как в декабре 2013 г. вышел президентский указ, бизнес компании «ЭкоНива» пошёл вперёд семимильными шагами.

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Издержки гигантизма

Результаты ставки на крупный российский бизнес – на прилавках. Россия полностью перестала импортировать свекловичный сахар-сырец, резко сократилась зависимость от заморского мяса. Но эксперты видят и оборотную сторону успеха: себестоимость производства в агрохолдингах слишком высока. Если снова открыть границы перед импортом, российская свинина, говядина, молоко и даже сахар окажутся неконкурентоспособными.

«Возникает вопрос: по какой цене накормили страну крупные компании? – спрашивает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. – Субсидии они получили огромные, а цены, которые платят покупатели за их продукцию, выше, чем если бы та же продукция импортировалась. Получается, что рост многопрофильных холдингов оплачивают все потребители и налогоплательщики страны. Это несправедливо. Создавать особые условия для компаний с высокими производственными издержками можно только временно. И за это время они должны научиться выпускать конкурентоспособную продукцию.

Такой высокой концентрации земли у нескольких десятков владельцев, как произошло в России, в других странах стремятся не допускать. Считается, что это препятствует развитию малого агробизнеса – основы устойчивого сельского хозяйства. В США и Евросоюзе крупным фермам намеренно ограничивают госсубсидии. И российский опыт показывает: отрасли, в которых доля фермерского производства высока, самые конкурентоспособные. В 2016 г., например, фермеры обеспечили 29% сбора зерна и 32% сбора подсолнечника против 23% и 31,4% у холдингов. И по экспорту этой продукции Россия – лидер. 

При этом рано или поздно компании-латифундисты остановятся в развитии,– продолжает Наталья Шагайда. – Они не смогут достигнуть уровня лидеров мирового АПК, которые занимаются переработкой сельхозсырья, а производство отдают независимым агрофирмам и фермерам. Эффективно управлять огромным хозяйством, включающим и заводы, и сотни тысяч гектаров земли, слишком трудно».

 
 
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5 крупнейших агрохолдингов сконцентрировали в своих руках столько земли, что на ней поместится страна размером с Молдову. Кто создал эти компании? И кто оплатил их...
 
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