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Информирует РОСК: Безопасность детей в руках взрослых

04.06.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Информирует РОСК: Безопасность детей в руках взрослыхАнализ практики рассмотрения в подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь заявлений и сообщений о преступлениях и иных происшествиях свидетельствует о том, что в весенне-летний период заметно возрастает количество травмированных, а также погибших детей. Одним из существенных негативных факторов, обусловливающих указанный рост, выступает пренебрежение элементарными правилами безопасного поведения не столько со стороны детей, сколько невнимательность к вопросам их времяпровождения в выходные дни, в период каникул со стороны родителей, а также иных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности жизни и здоровья детей.

Наиболее распространенными причинами травмирования (гибели) детей являются: падения из окон с установленными в них москитными сетками; утопления в водоемах и емкостях для хранения жидкостей; падения с предметов мебели, деревьев, качелей, лестниц и т.п.; опрокидывание на себя предметов бытового и хозяйственного назначения, спортивных снарядов и оборудования, емкостей с горячей жидкостью и т.д.; соударения с элементами детских игровых площадок; отравления средствами бытовой химии, лекарствами, ветеринарными препаратами и т.п.; дорожно-транспортные происшествия, влекущие тяжкие последствия для детей в связи с ездой на велосипедах по автомобильным дорогам, неиспользованием водителями при перевозке малолетних пассажиров детских удерживающих устройств и т.д.

Анализ обстоятельств произошедших на территории Шарковщинского района несчастных случаев с участием детей позволяет сделать вывод о том, что все указанные трагедии произошли в той или иной степени из-за излишней беспечности, либо по вине взрослых из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по осуществлению заботы о жизни и здоровьи детей.

К примеру, от действия высоких температур (термических ожогов) пострадали 23.03.2019 года малолетняя Б., 2018 года рождения, которая получила телесные повреждения в результате выливания кипятка из пластмассовой игрушки после термической обработки игрушки матерью, и несовершеннолетняя С., 2006 года рождения, которая опрокинула на себя кружку с кипятком, в результате чего получила телесные повреждения в виде термического ожога левого предплечья, левой половины грудной клетки, живота, левого бедра.

25.03.2019 года на ул. Зеленая в аг. Шити Шарковщинского района несовершеннолетний Б., 2002 года рождения, в результате личной неосторожности оступился и упал, в результате чего получил травму голеностопного сустава.

08.05.2019 года малолетняя Д., 2016 года рождения, допустила

небрежность, спускаясь со второго яруса двухъярусной кровати, при этом ее нога соскользнула с перекладины лестницы и попала между перекладиной и стеной, в результате чего девочка получила телесные повреждения в виде перелома нижней трети правой большеберцовой кости.

В летний период актуальным становится вопрос травмирования, а нередко и гибели малолетних детей в результате выпадения из открытых окон либо в результате повреждения малолетними противомоскитных сеток.

Анализ обстоятельств произошедших ранее в области и республике таких несчастных случаев позволяет сделать вывод о том, что все трагедии произошли в той или иной степени по вине взрослых — по недосмотру либо излишней беспечности.

Жизнь и здоровье детей является высшей ценностью нашего государства и общества.

Уважаемые взрослые! Необходимо консолидировать наши усилия, чтобы детство наших детей не омрачилось длительным лечением и реабилитацией последствий травм.

Ю. КОВАЛЕНОК,

начальник Шарковщинского РОСК.

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