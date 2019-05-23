С 1 июня по 15 сентября в Республике Беларусь проводится специальная программа «Мак»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Несомненно, проблема наркомании волнует каждого и вызывает большую тревогу в обществе.

В республике на учетах в органах здравоохранения состоит более тысячи лиц, употребляющих наркотические вещества. Но это лишь верхушка айсберга, реальное количество их на порядок больше. Причем значительная часть — это лица, систематически употребляющие наркотики и имеющие устойчивые физическую и психическую зависимость.

Большое беспокойство вызывает то обстоятельство, что это, в основном, молодые люди. Наркоманы всё чаще втягивают в свои ряды молодежь. Приобщение происходит в местах массового отдыха, в клубах, на дискотеках. Ради очередной дозы наркоман готов посадить на иглу и своего близкого человека. Причем, в первый раз даст дозу бесплатно.

Хотелось бы предостеречь желающих ради праздного любопытства попробовать наркотические вещества от совершения этой роковой ошибки в жизни. Ссылки на то, что попробую один раз и всё, здесь не проходят. В том то и коварство наркотика, что он вызывает зависимость и попробовать захочется еще. И вот наркомания втянула в свои сети очередную жертву.

Причем, от таких наркотиков как героин, метадон, зависимость может наступить от одного приема. Не меньшим злом являются и наркотические вещества растительного происхождения — марихуана или маковая соломка, которые наркоманы считают «легкими». Наивное заблуждение.

В последнее время среди молодежи приобрели широкое распространение особо опасные психотропные вещества, представляющие собой курительные смеси, часто рекламируемые как легальные.

Стоит обратить внимание родителей на своевременное выявление фактов употребления наркотических веществ их детьми. Заметили — бейте тревогу! Только незамедлительное принятие мер может предостеречь от пагубной привычки, и уберечь от беды.

На употребление подростками наркотиков указывает ряд поведенческих признаков. Вас должно насторожить, если подросток стал замкнутым, скрытным; за короткий промежуток времени поменял друзей; часто лжет; немотивированно исчезает из дома; перестает интересоваться семейными проблемами, потерял прежние интересы; продолжительно спит днем; по ночам часто ходит по комнате, спотыкаясь о предметы; в доме стали пропадать вещи, деньги; возвращается домой в состоянии опьянения, но запах алкоголя отсутствует.

Сотрудники подразделений по наркоконтролю осуществляют полномасштабные операции по пресечению распространения наркотиков и установлению фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, привлечению к ответственности виновных лиц.

Незаконным является посев или выращивание растений, содержащих наркотические вещества, в связи с чем на территории Республики Беларусь в период с 1 июня по 15 сентября 2019 года проводится специальная программа «Мак». Основной целью данной программы является активизация работы сотрудников правоохранительных органов, направленная на выявление и уничтожение дикорастущих и специально выращенных растений, таких как мак, конопля и иные; выявление и привлечение к административной и уголовной ответственности лиц, занимающихся выращиванием указанной растительности с целью последующего изготовления наркотических средств, а также устранение причин и условий, способствующих распространению данной категории наркотических средств.

В ходе реализации положений указанной программы сотрудниками РОВД будут выявляться лица, занимающиеся немедицинским потреблением наркотических и психотропных веществ.

Основными задачами, поставленными перед сотрудниками ОВД, являются повышение эффективности работы по пресечению распространения наркотиков растительного происхождения при взаимодействии с другими государственными органами и общественными формированиями.

В случае, если на приусадебном участке произрастает мак или конопля, граждане могут быть привлечены к административной ответственности. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 20 базовых величин.

Любая информация о лицах, употребляющих наркотические вещества либо причастных к незаконному обороту наркотиков, о фактах незаконной продажи, хранения, перевозки наркотических средств либо о незаконных посевах мака, конопли может быть сообщена вами по телефонам: 102 либо 4-12-90.

С. ХАШКОВСКИЙ,

старший оперуполномоченный уголовного розыска Шарковщинского РОВД, майор милиции.