Звёздные кошельки. Почему Спиваков и Башмет зарабатывают меньше Тимати

Источник материала: Аргументы и факты

Если просто взглянуть на порядок цифр в графе «Декларированный годовой доход», то порой можно лишь покачать головой: суммы у наших деятелей культуры, которые традиционно жалуются на то, что культура у нас финансируется по остаточному принципу, там указаны немаленькие. Но худрукам оркестров и драматических театров, директорам музеев и библиотек останется только нервно курить в сторонке, если они вдруг решат сравнить свои заработки с доходами попсы.

Для понимания масштабов этих различий приведём несколько примеров. Так, доход лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в 2018 г. составил 900 млн руб. Филипп Киркоров, занявший в 2018 г., по мнению Forbes, 3 место в рейтинге «Главные российские знаменитости», заработал 596 млнруб. Замыкают топ-10 самых богатых поп-звезд России Сергей Жуков и Тимати. Лидер группы «Руки вверх!», прославившийся хитами «И целуй меня везде, восемнадцать мне уже» и «Крошка моя», «нарубил» в прошлом году без малого 310 млн руб. А рэпер Тимати — 294 млн. руб.

Классика же у нас оценивается во много раз дешевле. До гонораров Жукова и Тимати даже близко не дотянулись лидеры по доходам руководителей творческих коллективов за 2018 год: народные артисты СССР, лауреаты Госпремии СССР и России Владимир Спиваков и Юрий Башмет. Владимир Теодорович, скрипач с мировым именем, дирижер, худрук Национального филармонического оркестра России и камерного оркестра «Виртуозы Москвы», задекларировал доход за 2018 год в 73 455 955,38 рубля. Если продолжить сравнение с попсой, то по доходам два великих маэстро в 2018 году сравнялись с Кристиной Орбакайте. Но даже близко не дотянулись до Павла Воли и Ивана Урганта. Спиваков, кстати, даже до своих доходов за 2017 г. не дотянул: тогда он задекларировал более 82 млн руб.

Недавно «денежная» тема всплыла в разговоре Владимира Спивакова с корреспондентом «АиФ». «Как-то мне понадобилось сдержать слово, данное русскому мальчику-гобоисту, который учился во Франции, — купить ему инструмент. Я пошёл к Сати: „Выпиши, пожалуйста, чек на 40 тыс. франков“. Она тихонько сказала: „У нас минус 80“. — „Я же дал слово“. Она молча выписала». Но как у мировой звезды может быть баланс «минус 80 тыс. франков»? А как же безумные гонорары известных музыкантов?! «Жизнь на Западе очень дорогая, — ответил Спиваков. — У некоторых — да, безумные гонорары, но я к этому не стремлюсь. Есть же ещё и человеческие взаимоотношения». Маэстро вспомнил, что за запись концерта Чайковского с великим японским дирижёром Сейджи Одзавой и Лондонским оркестром он когда-то получил 50 фунтов. На эти деньги купил картину Судейкина «Коломбина». На «Пьеро» Спивакову уже не хватило. Стоящая баснословных денег скрипка Страдивари на самом деле дана в пользование его друзьями: «Она принадлежит не мне, а тем людям, которые заплатили за неё».

Практически «ноздря в ноздрю» со Спиваковым идет руководитель симфонического оркестра «Новая Россия», камерного оркестра «Солисты Москвы» и создатель Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет. Гениальный альтист, обладатель «Грэмми» заработал 73 447 419,74 рубля. Дирижер и руководитель Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича Юрий Темирканов задекларировал 53 964 851 руб.

Из списков Министерства культуры странным образом исчез руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев. Три года назад его годовой заработок был более 154 млн руб., тогда Гергиев тоже попал в список Firbes и смог опередить по доходам Ивана Урганта (143 млн руб.), но не дотянул до Полины Гагариной с её 196 млн руб. После этого Мариинка перестала оглашать информацию о доходах своего худрука.

Лидером по заработкам в драматических театрах стал руководитель Театра Наций Евгений Миронов, заработавший порядка 58 740 104,57 руб. за 2018 год. Миронов, кстати, опередил рэпера Элджея (Алексей Узенюк) с его 53 млн руб.

Остальные худруки заметно отстают. Режиссер Лев Додин, глава Малого драматического театра — Театра Европы, задекларировал почти 29 млн руб. Правда жизни такова, что режиссёр с мировым именем заработал меньше модной у молодёжи Монеточки (Елизавета Гырдымова). Девушка «подняла» в 2018 году 31,5 млн руб.

15 558 217,83 руб. составил доход режиссера Римаса Туминаса, худрука Театра им. Вахтангова. У руководителя Александринского театра Валерия Фокина заработок за год — 14 676 532,72 руб.

Режиссер Сергей Женовач, возглавляющий сейчас одновременно МХТ им. Чехова и Студию театрального искусства, получил 12 692 746,91 руб. Практически идентичны доходы художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина и главы «Сатирикона» Константина Райкина: 11 258 819,36 руб у Соломина и 11 137 774,72 у Райкина.

На сегодняшний момент уже бывший худрук МХАТа им. Горького Татьяна Доронина заработала 7 271 640,51 руб. в 2018 году. Не знаем, насколько польстит такое сравнение великой актрисе, но она превзошла по доходам группу «Пошлая Молли» с её более 6 млн руб.

Зная любовь Дорониной к своему детищу, — горьковскому МХАТу — можно понять, что вряд ли эти деньги помогут народной артистке СССР отвлечься от горечи смещения с руководящего поста. Напомним, ныне Доронина — президент МХАТа им. Горького. По сути, это номинальная должность. В театре легендарная актриса давно не появляется. Недавно Андрей Малахов в своей программе сообщил: Доронина госпитализирована. «Оказалось, Татьяна Васильевна лежит в больнице, ни один из актеров, которым она помогала, ее не навестил», — процитировал телеведущий режиссёра Романа Виктюка.

И совсем уж нечем похвастаться директорам крупнейших российских музеев. Так, директор музеев московского Кремля Елена Гагарина задекларировала 15 281 468,47 руб. У директора Эрмитажа Михаила Пиотровского — 13 752 578,17 руб. У главы Третьковской галереи Зельфиры Трегуловой — еще меньше: 9 750 615,74 руб. Так что директор музея-усадьбы «Архангельское» Вадим Задорожный (39 405 048,00 руб.) выглядит настоящим Крезом.