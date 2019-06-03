Впервые в Беларуси водитель арендного авто доказывал в суде, что он не таксист. И проиграл

Источник материала: Tut.by

«Мы оказываем услугу по аренде авто с водителем, поэтому не подчиняемся требованиям, которые должны соблюдать такси», — утверждают водители, работающие через Uber, «Яндекс» и другие мобильные сервисы по заказу автомобиля пассажиром. Тем не менее Транспортная инспекция считает, что «арендники» — это тоже такси, а поэтому наказывает их за несоблюдение закона, что вызывает у водителей недовольство. Один из них даже подал иск на транспортников в суд Бреста. И проиграл. Транспортная инспекция уверяет, что опыт этого судебного процесса будет распространен на всю страну.





В конце марта Транспортная инспекция Бреста проверяла, как соблюдают законодательство таксисты на дорогах областного центра. Когда инспекторы проверяли Volkswagen Polo, он находился на парковке, за рулем — ипэшник Сергей, а в салоне — пассажир.

— Пассажир Олег рассказал, что вызвал машину по телефону 7220: ему надо было доехать из ПП «Козловичи» в Брест. После ему пришло СМС с информацией о марке автомобиля, который приедет по вызову. Заказчик пояснил, что когда сел в салон, то договор на перевозку водитель не заполнял, а он сам никаких документов не подписывал, но оплата за перевозку предполагалась, — рассказали AUTO.TUT.BY в Транспортной инспекции. — Водитель машины сказал нашему сотруднику, что является работником одного из ООО, перевозит пассажира по договору аренды, но больше ничего объяснять не стал.

В Транспортной инспекции пояснили, что при аренде авто с экипажем для его личного использования арендатором (не для коммерческих целей) для доставки пассажира и багажа в пункт назначения перед поездкой водитель должен письменно составить договор перевозки. А перевозки автомобилем такси выполняются на условиях публичного договора — т.е. устно, это происходит в момент, когда пассажир садится в салон такси: своим действием он подтверждает свое согласие на перевозку.

Фактически получилось, что Сергей оказывал своему клиенту услуги такси, но его автомобиль был без соответствующих атрибутов: на кузове были номера службы «7220», но не было полос желтого цвета, «шашечек», на дверях не был указан перевозчик и его УНН, на крыше не было фонаря. Транспортники составили акт осмотра авто и за нарушение правил перевозки пассажиров (ч.5 ст. 18.14 КоАП Беларуси) оштрафовали водителя на две базовые величины (51 рубль).





Спустя несколько дней водитель все же дал письменные показания и объяснил, что в момент проверки он находился в авто со своим другом Олегом, при этом машина стояла на парковке, а двигатель был заглушен.





— По версии перевозчика, услуги такси он не оказывал. Мол, инспекторы подошли к нему и сказали, что он нарушил правила перевозки пассажиров, с чем ипэшник не согласился. Но у нас были доказательства — видеозапись, которую мы вели во время проверки, на ней весь разговор с водителем, автомобиль, на котором он привез пассажира. Были и другие доказательства: информация от мобильного оператора, подтверждающая, что клиент вызывал автомобиль по телефону, фото СМС, в котором указано, какое авто приедет по вызову.





Тем не менее водитель обратился в суд Бреста с жалобой на действия сотрудников Транспортной инспекции и просьбой отменить постановление об административном правонарушении. Ипэшник также указал, что он является наемным работником ООО, а значит, и оформлением авто должен заниматься наниматель, а не водитель.

Однако суд посчитал, что у Транспортной инспекции было достаточно доказательств для привлечения ипэшника к ответственности как водителя автомобиля такси, поэтому решение транспортников оставили в силе.





— В этом случае аренда авто с экипажем — это притворная сделка — та, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, поэтому она признается ничтожной. К сделке, которая действительно была произведена, применяются относящиеся к ней правила, — пояснили в Транспортной инспекции.





Транспортники отметили, что сегодня фирмы и ипэшники, которые оказывают услуги такси, массово перешли на заключение притворных сделок. Делают это они с одной целью — сэкономить средства на гарантиях, предоставляемых пассажирам по договорам перевозки.

— Такси должны проходить техосмотр один раз в полгода, иметь страховку пассажиров, авто обязано соответствовать требованиям законодательства. Это все лишние расходы, которых перевозчики хотят избежать, — объяснили в Транспортной инспекции. — «Арендники» при проверке всегда предъявляли нам претензии, считая, что они вовсе не такси. Но прошедший суд в Бресте и его решение только подтвердили нашу правоту. Опыт нашего брестского филиала будет массово распространен на всю страну, для того чтобы навести порядок в сфере перевозок и сделать поездки для пассажиров более безопасными.