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Впервые в Беларуси водитель арендного авто доказывал в суде, что он не таксист. И проиграл
Источник материала: Tut.by
«Мы оказываем услугу по аренде авто с водителем, поэтому не подчиняемся требованиям, которые должны соблюдать такси», — утверждают водители, работающие через Uber, «Яндекс» и другие мобильные сервисы по заказу автомобиля пассажиром. Тем не менее Транспортная инспекция считает, что «арендники» — это тоже такси, а поэтому наказывает их за несоблюдение закона, что вызывает у водителей недовольство. Один из них даже подал иск на транспортников в суд Бреста. И проиграл. Транспортная инспекция уверяет, что опыт этого судебного процесса будет распространен на всю страну.
В конце марта Транспортная инспекция Бреста проверяла, как соблюдают законодательство таксисты на дорогах областного центра. Когда инспекторы проверяли Volkswagen Polo, он находился на парковке, за рулем — ипэшник Сергей, а в салоне — пассажир.
— Пассажир Олег рассказал, что вызвал машину по телефону 7220: ему надо было доехать из ПП «Козловичи» в Брест. После ему пришло СМС с информацией о марке автомобиля, который приедет по вызову. Заказчик пояснил, что когда сел в салон, то договор на перевозку водитель не заполнял, а он сам никаких документов не подписывал, но оплата за перевозку предполагалась, — рассказали AUTO.TUT.BY в Транспортной инспекции. — Водитель машины сказал нашему сотруднику, что является работником одного из ООО, перевозит пассажира по договору аренды, но больше ничего объяснять не стал.
Фактически получилось, что Сергей оказывал своему клиенту услуги такси, но его автомобиль был без соответствующих атрибутов: на кузове были номера службы «7220», но не было полос желтого цвета, «шашечек», на дверях не был указан перевозчик и его УНН, на крыше не было фонаря. Транспортники составили акт осмотра авто и за нарушение правил перевозки пассажиров (ч.5 ст. 18.14 КоАП Беларуси) оштрафовали водителя на две базовые величины (51 рубль).
Спустя несколько дней водитель все же дал письменные показания и объяснил, что в момент проверки он находился в авто со своим другом Олегом, при этом машина стояла на парковке, а двигатель был заглушен.
— По версии перевозчика, услуги такси он не оказывал. Мол, инспекторы подошли к нему и сказали, что он нарушил правила перевозки пассажиров, с чем ипэшник не согласился. Но у нас были доказательства — видеозапись, которую мы вели во время проверки, на ней весь разговор с водителем, автомобиль, на котором он привез пассажира. Были и другие доказательства: информация от мобильного оператора, подтверждающая, что клиент вызывал автомобиль по телефону, фото СМС, в котором указано, какое авто приедет по вызову.
Тем не менее водитель обратился в суд Бреста с жалобой на действия сотрудников Транспортной инспекции и просьбой отменить постановление об административном правонарушении. Ипэшник также указал, что он является наемным работником ООО, а значит, и оформлением авто должен заниматься наниматель, а не водитель.
Однако суд посчитал, что у Транспортной инспекции было достаточно доказательств для привлечения ипэшника к ответственности как водителя автомобиля такси, поэтому решение транспортников оставили в силе.
— В этом случае аренда авто с экипажем — это притворная сделка — та, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, поэтому она признается ничтожной. К сделке, которая действительно была произведена, применяются относящиеся к ней правила, — пояснили в Транспортной инспекции.
Транспортники отметили, что сегодня фирмы и ипэшники, которые оказывают услуги такси, массово перешли на заключение притворных сделок. Делают это они с одной целью — сэкономить средства на гарантиях, предоставляемых пассажирам по договорам перевозки.
— Такси должны проходить техосмотр один раз в полгода, иметь страховку пассажиров, авто обязано соответствовать требованиям законодательства. Это все лишние расходы, которых перевозчики хотят избежать, — объяснили в Транспортной инспекции. — «Арендники» при проверке всегда предъявляли нам претензии, считая, что они вовсе не такси. Но прошедший суд в Бресте и его решение только подтвердили нашу правоту. Опыт нашего брестского филиала будет массово распространен на всю страну, для того чтобы навести порядок в сфере перевозок и сделать поездки для пассажиров более безопасными.
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Транспортная инспекция считает, что «арендники» - это тоже такси, а поэтому наказывает их за несоблюдение закона, что вызывает у водителей недовольство. Один из них...
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