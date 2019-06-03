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Помочь детям с онкозаболеваниям можно в #майкаполюбойцене с Галыгиным, Домрачевой и др.

04.06.2019 10:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Команда волонтеров благотворительного проекта #aspireby придумала креативную идею, как помочь детям с онкологическими заболеваниями! Ребята запустили благотворительную акцию #майкаполюбойцене!

На сайте aspire.by любой желающий сможет приобрести #майкапомощи по ЛЮБОЙ цене. Все вырученные средства будут переведены в благотворительный фонд "Шанс" chance.by, в помощь детям c онкологическими заболеваниями.

Оригинальный принт на промо майки разработал известный белорусский дизайнер одежды Иван Айплатов.

"Любые трудности в жизни, любая болезнь – это история борьбы и история большой любви близких людей. В этом принте все это есть. Это не просто принт, это принт с большой семантикой, где есть сила воли, борьба и настоящая любовь", - рассказал Айплатов.

Акцию #майкаполюбойцене уже поддержало множество медийных персон, среди которых: Вадим Галыгин, Максим Мирный, Дарья Домрачева, Александр Солодуха, Лариса Грибалева, Иван Айплатов, Кирилл Шимко, Анна Бонд, Люция Лущик, Мария Васильевич, Александра Герасименя, Андрей Бонд, Артем Рыбакин, Герман Титов, Чингиз Аллазов, группа Дрозды, группа J:Mors.

Помочь детям с онкозаболеваниям можно в #майкаполюбойцене с Галыгиным, Домрачевой и др.
Помочь детям с онкозаболеваниям можно в #майкаполюбойцене с Галыгиным, Домрачевой и др.
Помочь детям с онкозаболеваниям можно в #майкаполюбойцене с Галыгиным, Домрачевой и др.
Купить майку по ЛЮБОЙ цене и подарить детям шанс на выздоровление может каждый. Количество маек ограничено! Организаторы проекта по всем вопросам: и .dasha. Майку можно приобрести только на сайте aspire.by.

 
 
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Команда волонтеров благотворительного проекта #aspireby придумала креативную идею, как помочь детям с онкологическими заболеваниями! Ребята запустили...
 
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