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Продажи автомобилей Fiat Chrysler, Toyota и Nissan в США неожиданно выросли в мае

04.06.2019 10:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Fiat Chrysler Automobiles NV, Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае благодаря выгодным предложениям для покупателей.

Продажи японской Toyota Motor Corp, третьего по объемам продаж в США автопроизводителя, увеличились на 3,2%, до 222,702 тыс., тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения продаж на 0,5%.

Поставки кроссовера RAV4, который вытеснил седан Camry с позиции лидера по продажам, подскочили на 14%, до 43,499 тыс., показатель стал рекордным.

Продажи Fiat Chrysler выросли на 2,1%, до 218,702 тыс. Продажи пикапов бренда Ram в мае подскочили на 33%, в то время как продажи Jeep снизились пятый месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали падение продаж автомобилей компании в США на 5,9%.

Nissan увеличила продажи на 0,1%, до 131,983 тыс. автомобилей по сравнению с консенсус-прогнозом аналитиков, ожидавших снижения показателя на 6,2%.

Между тем продажи японской Honda сократились на 4,9%, до 145,532 тыс., тогда как аналитики ожидали его снижения на 1,3%.

General Motors (GM) и Ford Motor Co., крупнейшие автопроизводители США, в прошлом году отказались от публикации месячных показателей продаж. Однако, по оценкам аналитика RBC Capital Markets Джозефа Спака, продажи GM в прошлом месяце снизились на 6%, Ford - на 9%.

 
 
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Fiat Chrysler Automobiles NV, Toyota Motor Corp. и Nissan Motor Co. отчитались о неожиданном росте продаж автомобилей в США в мае благодаря выгодным предложениям для покупателей. Продажи...
 
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