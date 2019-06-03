Минск и Москва обсуждают конкретные сферы углубления интеграции в рамках Союзного государства - Макей

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Россия обсуждают конкретные сферы для углубления интеграции в рамках Союзного государства, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы ведем разговор с нашими российскими партнерами относительно того, в каких сферах мы могли бы работать более эффективно вместе, какие направления нашей интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших стран", - сказал Макей журналистам во вторник в Минске.

Вместе с тем министр отказался комментировать, о каких конкретно направлениях углубления интеграции идет речь.

"Придет время и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа", - отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли с российской стороны предложения, которые затрагивают суверенитет Беларуси, Макей посоветовал обратиться к заявлениям главы государства, "где четко было сказано относительно суверенитета Беларуси, относительно того, как воспринимаются и воспринимались бы попытки отдать суверенитет на откуп каким-то другим государствам". "Было сказано все на этот счет", - подчеркнул глава МИД.

В апреле президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике.

"Много сейчас болтовни, вот Беларусь куда-то включат, поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они (поколение граждан – ИФ) уже родились в свободной и независимой Беларуси", - сказал тогда президент.