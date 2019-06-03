ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Москва обсуждают конкретные сферы углубления интеграции в рамках Союзного государства - Макей

04.06.2019 10:43 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь и Россия обсуждают конкретные сферы для углубления интеграции в рамках Союзного государства, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы  ведем разговор с нашими российскими партнерами относительно того, в каких сферах мы могли бы работать более эффективно вместе, какие направления нашей интеграции могли бы дать дополнительные дивиденды для развития наших стран", - сказал Макей журналистам во вторник в Минске.

Вместе с тем министр отказался комментировать, о каких конкретно направлениях углубления интеграции идет речь.

"Придет время и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа", - отметил он.

Отвечая на вопрос, есть ли с российской стороны предложения, которые затрагивают суверенитет Беларуси, Макей посоветовал обратиться к заявлениям главы государства, "где четко было сказано относительно суверенитета Беларуси, относительно того, как воспринимаются и воспринимались бы попытки отдать суверенитет на откуп каким-то другим государствам". "Было сказано все на этот счет", - подчеркнул глава МИД.

В апреле президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не пойдет ни на какие компромиссы в вопросах суверенитета и безопасности во внешней и внутренней политике.

"Много сейчас болтовни, вот Беларусь куда-то включат, поделят и прочее. Да невозможно это сегодня сделать, потому что они (поколение граждан – ИФ)  уже родились в свободной и независимой Беларуси", - сказал тогда президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь и Россия обсуждают конкретные сферы для углубления интеграции в рамках Союзного государства, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чья в России земля? Самые крупные сельхозугодья – в руках агроолигархов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумки шопперы из натуральной кожи в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика