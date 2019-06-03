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Генпрокуратура отслеживает расследование дела в отношении экс-заместителя госсекретаря Совбеза Втюрина – Конюк

04.06.2019 10:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Генпрокуратура Беларуси ведет надзор за расследованием уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина, сообщил генпрокурор Александр Конюк.

"Расследуется дело. Я могу только сказать, что мы осуществляем надзор, отслеживаем весь процесс расследования дела", - сказал Конюк, которого цитирует агентство БелТА.

Как сообщалось, 4 мая Комитет государственной безопасности Беларуси сообщил о задержании с поличным при получении взятки на $146,8 тыс. бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Втюрина. КГБ заявил, что взятку белорусскому высокопоставленному чиновнику давал представитель российской коммерческой структуры "Г", который был задержан вместе с Втюриным.

Втюрин занимал пост заместителя госсекретаря Совбеза Беларуси с 2014 года, до этого в течение семи лет руководил Службой безопасности президента страны Александра Лукашенко.

Лукашенко заявил, что задержанный по подозрению в получении взятки Втюрин уже давно находился в поле зрения правоохранительных органов. По словам главы государства,  около полутора-двух лет бывший руководитель Службы безопасности находился под контролем спецслужб, у которых было много данных о его противоправной деятельности. "Но было мое железобетонное требование: человек, который имеет "индульгенцию" от президента, должен быть задержан только при наличии железобетонных доказательств. Его взяли с поличным: $150 тыс. ему в очередной раз привезли россияне", - отмечал 11 мая Лукашенко.

 
 
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Генпрокуратура Беларуси ведет надзор за расследованием уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности...
 
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