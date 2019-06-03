Источник материала: Интерфакс

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Польшу возобновятся 10 июня, а 1 июля заработают все три нитки трубопровода, говорится в сообщении польского оператора нефтепровода PERN.

"Частичное возобновление поставок сырья из России по трубопроводу "Дружба" произойдет 10 июня. ... 1 июля все три нитки трубопровода будут включены в текущую эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая.

Ежегодный объем транзита российской нейти по территории республики составляет около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.

По оценке ОАО "Гомельтраннефть Дружба", из-за форс-мажора с поставками загрязненной нефти из РФ и прекращением транзита по этой причине с 24 апреля, транзит нефти из РФ по Беларуси сократится в 2019 году почти на 20% и составит около 40 млн тонн.

В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Беларусь начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.