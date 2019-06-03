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В Минске прошел показ "Украіна. Етно-fashion"

04.06.2019 09:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В "Доме дружбы" Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами состоялся модный показ "Украiна. Етно- fashion". Основная идея совместного украинско-белорусского проекта – в поддержании и продвижении так называемой устойчивой моды, или sustainable fashion. Новый тренд ориентирует на сохранение культурных ценностей наших стран и преферабельности национального колорита в современном многообразии fashion-мира. По законам гостеприимства показ открыла дизайнер украинской этнической одежды Ruta Людмила Бушинская.

В Минске прошел показ "Украіна. Етно-fashion"
Модная линейка luxury-сегмента под названием "Нежные объятия" поразила зрителей концептуальным сочетанием смелого кроя и ярких современных цветов, а также натуральных тканей и удивительной вышивки. В каждом образе коллекции в неподражаемой манере сплетались дорогая роскошь и утонченная нежность, полностью оправдывая название линии.

В Минске прошел показ "Украіна. Етно-fashion"
Завершающую часть показа представили белорусские дизайнеры бренда Historia Naturalis Полина Воронова и Лариса Атаманова. Присутствующие восторженно приняли новую коллекцию RAYOK, наполненную эксклюзивными контрастными принтами и блестящими "eye-catch" аксессуарами необычной формы и фактуры. Неудивительно, что коллекция несла в себе некоторые ноты бунтарского духа и ярко подчеркнутого индивидуализма, ведь ее вдохновительницей стала художница-примитивистка Алена Киш, жившая в оппозиции к традиционным гендерным ролям.

РОО "Белорусская палата моды" отмечает важность подобных проектов в нашем фэшн-пространстве, как важных факторов сохранения национального самосознания, любви и уважения к своим корням.

 
 
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В "Доме дружбы" Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами состоялся модный показ "Украiна. Етно- fashion". Основная идея совместного...
 
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