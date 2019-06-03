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В Минске прошел показ "Украіна. Етно-fashion"
Источник материала: Интерфакс
В "Доме дружбы" Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами состоялся модный показ "Украiна. Етно- fashion". Основная идея совместного украинско-белорусского проекта – в поддержании и продвижении так называемой устойчивой моды, или sustainable fashion. Новый тренд ориентирует на сохранение культурных ценностей наших стран и преферабельности национального колорита в современном многообразии fashion-мира. По законам гостеприимства показ открыла дизайнер украинской этнической одежды Ruta Людмила Бушинская.
РОО "Белорусская палата моды" отмечает важность подобных проектов в нашем фэшн-пространстве, как важных факторов сохранения национального самосознания, любви и уважения к своим корням.
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В "Доме дружбы" Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами состоялся модный показ "Украiна. Етно- fashion". Основная идея совместного...
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