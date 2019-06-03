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"День многонациональной России" пройдет 8 июня в Минске

04.06.2019 09:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Посольство РФ в Беларуси организует и проведет 8 июня в Минске широкомасштабный праздник "День многонациональной России" и гала-концерт, посвященный Дню России, сказано в пресс-релизе посольства.

"Мероприятия, проводимые посольством Российской Федерации в Республике Беларусь и направленные на укрепление культурных связей и единства двух дружественных народов, станут особым событием в жизни Минска", - сказано в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что программа 8-часового гала-концерта в центре Минска "включает беспрецедентное количество прославленных исполнителей из разных регионов Российской Федерации". В концерте примут участие знаменитый "Хор Турецкого", народная артистка России Лариса Долина, крупнейший джазовый ансамбль  под управлением народного артиста Игоря Бутмана. Также выступят знаменитые хореографические коллективы - "Лезгинка"  (Дагестан), ансамбль народного танца им. Гаскарова (Башкортостан), ансамбль песни и пляски северно-западного военного округа из Ленинградской области и Академический ансамбль танца "Каприс" из Калужской области. С хоровыми традициями русской культуры познакомят жителей Беларуси Волжский русский народный хор и Рязанский государственный хор.

Кроме того, в исторической части Минска пройдет 4-часовое шоу, состоящее из выступлений творческих коллективов общественных объединений. На площадке будут работать свыше 20 тематических-интерактивных зон. На одной из зон состоится розыгрыш приза за лучший костюм в цветах национального флага России.

В сообщении отмечается, что мероприятия пройдут и на спортивных площадках в Минске. Также минчанам будут доступны выставки и мастер-классы по разным видам народных ремесел, пройдут выставки национальных костюмов народностей, населяющих Россию. Будет организована фотозона и возможность продегустировать многонациональную кухню России.

В популярном "тусовочном" месте Минска, на улице Зыбицкой для детей пройдет катание на пони и лошадях, а для их родителей – на мотоциклах "Ночных волков".

Будут открыты площадки представительства Россотрудничества, Дома Москвы в Минске, с образовательными возможностями России ознакомят площадки филиалов российских вузов в Беларуси, а также Белорусско-Российского университета.

"Организаторами праздника выступают посольство России и представительство Россотрудничества в Беларуси, Мингорисполком, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, Республиканский центр национальных культур", - сказано в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Посольство РФ в Беларуси организует и проведет 8 июня в Минске широкомасштабный праздник "День многонациональной России" и гала-концерт, посвященный Дню России,...
 
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