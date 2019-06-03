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В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов чествовали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нагрудными знаками отмечены 50 человек – в их зачете яркие победы в международных интеллектуальных турнирах и состязаниях, научно-исследовательских конференциях.
Свои достижения юные белорусы представили на специальной выставке. Картины, скульптуры и проекты увидели почетные гости и родители талантливых ребят.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Гранты предоставляются на развитие творческих проектов. Также предусмотрены денежные вознаграждения за победы в различных конкурсах, ну и существует определенная градация.
Специальные фонды Президента существуют уже более 20 лет. Это уникальная система помощи начинающим талантам. В этом году именную поддержку получили более 200 студентов, а премии – более 300 победителей олимпиад и интеллектуальных конкурсов.
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В Минске наградили лауреатов и стипендиатов спецфондов Президента Беларуси по поддержке одарённой молодёжи
Новости Беларуси. Лауреатов и стипендиатов специальных фондов Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов чествовали в Минске, сообщили в...
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