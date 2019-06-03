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В Солигорске на шахте погиб горнорабочий. СК устанавливает обстоятельства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Горнорабочий погиб на шахте в Солигорске.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось третьего июня. Правоохранители получили сообщение о смертельном травмировании мужчины-горнорабочего.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия – для этого она спускалась в шахту.
Проводится проверка для установления обстоятельств гибели горнорабочего.
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Новости Беларуси. Горнорабочий погиб на шахте в Солигорске. По информации Следственного комитета, происшествие случилось третьего июня. Правоохранители...
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