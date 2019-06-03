ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске на шахте погиб горнорабочий. СК устанавливает обстоятельства

04.06.2019 10:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Горнорабочий погиб на шахте в Солигорске.  

По информации Следственного комитета, происшествие случилось третьего июня. Правоохранители получили сообщение о смертельном травмировании мужчины-горнорабочего.  

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия – для этого она спускалась в шахту.  

Проводится проверка для установления обстоятельств гибели горнорабочего.  

В конце мая в Гродно 30-летнего рабочего засыпало в строительном котловане (читать далее).   

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Горнорабочий погиб на шахте в Солигорске.   По информации Следственного комитета, происшествие случилось третьего июня. Правоохранители...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Реал» 6 лет возглавляет рейтинг клубов Европы, «Ливерпуль» - вне топ-10, БАТЭ поднялся на 20 строк
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные куртки в Москве распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика