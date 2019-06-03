Дистанция в 5 метров по ковру: забег малышей устроили в Литве

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Самые милые гонки состоялись в литовской столице 3 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25 малышей в возрасте от 7 месяцев до года боролись за звание самого быстрого ребенка. Участникам нужно было на скорость преодолеть расстояние в 5 метров. К финишу маленьких бегунов сладостями и игрушками заманивали родители.

Но не все соблазнились гаджетами и печеньем. Зачем куда-то ползти? Ведь можно просто усесться на мягкий ковер и наслаждаться всеобщим вниманием.







