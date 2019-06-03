В Алжире перенесли президентские выборы на неопределённый срок из-за отсутствия кандидатов

Источник материала: СТВ

Новости Алжира. Президентские выборы в Алжире, запланированные на 4 июля, не состоятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – отсутствие кандидатов. Документы подали всего два человека, однако Конституционный совет признал их недействительными. Новая дата выборов пока не установлена.

Напомним, президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку 2 апреля на фоне массовых протестов в стране. Его назначили временным руководителем до 9 июля.







