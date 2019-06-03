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В Алжире перенесли президентские выборы на неопределённый срок из-за отсутствия кандидатов

04.06.2019 09:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Алжира. Президентские выборы в Алжире, запланированные на 4 июля, не состоятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – отсутствие кандидатов. Документы подали всего два человека, однако Конституционный совет признал их недействительными. Новая дата выборов пока не установлена.

Напомним, президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика подал в отставку 2 апреля на фоне массовых протестов в стране. Его назначили временным руководителем до 9 июля.

В Алжире перенесли президентские выборы на неопределённый срок из-за отсутствия кандидатов

В Алжире перенесли президентские выборы на неопределённый срок из-за отсутствия кандидатов

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Новости Алжира. Президентские выборы в Алжире, запланированные на 4 июля, не состоятся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – отсутствие...
 
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