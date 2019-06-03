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По мировым стандартам: Национальный аэропорт «Минск» признан лучшим среди стран СНГ за 2018 год

04.06.2019 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный аэропорт «Минск» стал победителем конкурса «Лучший аэропорт стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это уже третья награда в его истории. Конкурс проводится более 20 лет. Кубка и почетной грамоты Ассоциации гражданской авиации аэропорт уже удостаивался в 2013 и 2017 годах за высокие показатели безопасности, качества, расширение маршрутной сети, развитие технической базы.

По мировым стандартам: Национальный аэропорт «Минск» признан лучшим среди стран СНГ за 2018 год

И сегодня это международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.

«Величайшее наше достижение». Президент открыл вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск»

По мировым стандартам: Национальный аэропорт «Минск» признан лучшим среди стран СНГ за 2018 год

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Национальный аэропорт «Минск» стал победителем конкурса «Лучший аэропорт стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2018 год, сообщили в программе...
 
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