По мировым стандартам: Национальный аэропорт «Минск» признан лучшим среди стран СНГ за 2018 год

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Национальный аэропорт «Минск» стал победителем конкурса «Лучший аэропорт стран-участниц СНГ» по итогам работы за 2018 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это уже третья награда в его истории. Конкурс проводится более 20 лет. Кубка и почетной грамоты Ассоциации гражданской авиации аэропорт уже удостаивался в 2013 и 2017 годах за высокие показатели безопасности, качества, расширение маршрутной сети, развитие технической базы.





И сегодня это международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.

«Величайшее наше достижение». Президент открыл вторую взлётно-посадочную полосу в Национальном аэропорту «Минск»



