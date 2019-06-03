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В пункте пропуска «Новая Гута» частично ограничено движение в связи с ремонтом

04.06.2019 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» при обновлении дорожной разметки планируется перекрытие полос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим до 7 июня будет частично ограничено дорожное движение транспортных средств.

Похожая ситуация и в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Там с 5 по 8 июня также возможны затруднения в движении по причине ремонта дорожного покрытия.

В пункте пропуска «Новая Гута» частично ограничено движение в связи с ремонтом

В пункте пропуска «Новая Гута» частично ограничено движение в связи с ремонтом

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Новости Беларуси. На белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» при обновлении дорожной разметки планируется перекрытие полос, сообщили в...
 
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