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В пункте пропуска «Новая Гута» частично ограничено движение в связи с ремонтом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» при обновлении дорожной разметки планируется перекрытие полос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с этим до 7 июня будет частично ограничено дорожное движение транспортных средств.
Похожая ситуация и в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Там с 5 по 8 июня также возможны затруднения в движении по причине ремонта дорожного покрытия.
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Новости Беларуси. На белорусско-украинской границе в пункте пропуска «Новая Гута» при обновлении дорожной разметки планируется перекрытие полос, сообщили в...
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