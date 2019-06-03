Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах образования Буда-Кошелевского района

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, подведомственных отделу образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома:
- ГУО «Гусевицкая СШ» (руководитель – Баранова Светлана Александровна),
- ГУО «Дербичский детский сад-средняя школа» (руководитель Гресь Александр Григорьевич),
- ГУО «Дуравичская СШ» (руководитель Качкин Сергей Александрович),
- ГУО «Октябрьская СШ» (руководитель Поданева Наталья Ивановна),
- ГУО Пенчинская СШ (руководитель Кузьменко Татьяна Александровна),
- ГУО «Рогинская СШ» (руководитель Черняков Николай Дмитриевич),
- ГУО «Широковская СШ» (руководитель Карпова Нина Валерьевна),
- ГУО «Уваровичский ЦДТ» (руководитель Зыблева Ирина Борисовна),
- УО «Глазовский ГДС» (руководитель Бакановская Жанна Ивановна).
В ходе проведения мониторинга нарушений пожарной безопасности выявлено не было. Объекты в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Работники знают действия в случае возникновения пожара.