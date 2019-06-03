Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах образования Буда-Кошелевского района

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, подведомственных отделу образования, спорта и туризма Буда-Кошелевского райисполкома:

ГУО «Гусевицкая СШ» (руководитель – Баранова Светлана Александровна),

ГУО «Дербичский детский сад-средняя школа» (руководитель Гресь Александр Григорьевич),

ГУО «Дуравичская СШ» (руководитель Качкин Сергей Александрович),

ГУО «Октябрьская СШ» (руководитель Поданева Наталья Ивановна),

ГУО Пенчинская СШ (руководитель Кузьменко Татьяна Александровна),

ГУО «Рогинская СШ» (руководитель Черняков Николай Дмитриевич),

ГУО «Широковская СШ» (руководитель Карпова Нина Валерьевна),

ГУО «Уваровичский ЦДТ» (руководитель Зыблева Ирина Борисовна),

УО «Глазовский ГДС» (руководитель Бакановская Жанна Ивановна).

В ходе проведения мониторинга нарушений пожарной безопасности выявлено не было. Объекты в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Своевременно проводятся противопожарные инструктажи. Работники знают действия в случае возникновения пожара.