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Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах образования

04.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа»  (руководитель  Ковалева Екатерина Владимировна), ГУО «Уваровичская средняя школа» (руководитель Концевенко Александр Анатольевич), ГУО «Николаевский детский сад-средняя школа» (руководитель Вава Дмитрий Александрович).

В ходе проведения мониторинга  было установлено, что руководством  учреждений не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Так, в выше перечисленных учреждениях образования не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения. Количество огнетушителей не соответствует нормам положенности. Пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности. Планы эвакуации и общеобъектовые инструкции не соответствуют требованиям.

Руководителям учреждений вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.

Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах образования

 

 
 
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Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности ГУО...
 
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