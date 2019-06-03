Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на объектах образования

Источник материала: Газета Авангард

Работниками Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг соблюдения требований пожарной безопасности ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа» (руководитель Ковалева Екатерина Владимировна), ГУО «Уваровичская средняя школа» (руководитель Концевенко Александр Анатольевич), ГУО «Николаевский детский сад-средняя школа» (руководитель Вава Дмитрий Александрович).

В ходе проведения мониторинга было установлено, что руководством учреждений не на должном уровне уделяется внимание организации пожарной безопасности на объектах. Так, в выше перечисленных учреждениях образования не ведется контроль за технически исправным состоянием первичных средств пожаротушения. Количество огнетушителей не соответствует нормам положенности. Пути эвакуации не обозначены знаками пожарной безопасности. Планы эвакуации и общеобъектовые инструкции не соответствуют требованиям.

Руководителям учреждений вручены рекомендации об устранении нарушений, установлены сроки выполнения.



