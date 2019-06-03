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Ловушка для транжиры. Какие ошибки мы совершаем с картами рассрочки

04.06.2019 11:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ловушка для транжиры. Какие ошибки мы совершаем с картами рассрочки
shutterstock.com

Карты рассрочки - относительно новый финансовый продукт на отечественном рынке. С их помощью потребители могут покупать товары у магазинов-партнеров в беспроцентную рассрочку на срок до года. Проще говоря, покупатель сейчас получает вещь/услугу, а оплату растягивает на несколько частей, и не платит проценты. 

Но не всегда граждане понимают суть этого продукта. "АиФ" вместе с экспертами рассказывает о популярных ошибках пользователей карт рассрочки, избежав которые можно сохранить деньги и неплохо сэкономить.

Ловушка для транжиры. Какие ошибки мы совершаем с картами рассрочки Что будет, если не оплачивать рассрочку за приватизацию квартиры?

Не чувствуем, что деньги надо возвращать

Бывает, что владельцы карточек рассрочки не чувствуют, что деньги на этой карточке – собственность банка, а не их. Этот финансовый продукт создает ощущение богатства, возможности купить все что угодно. «И стимулирует к совершению покупок, даже если вы бы могли с ними не спешить. Оплата обязательно вас настигнет, но за это время вы еще не раз воспользуетесь картой. Многие могут остановиться только после того, как потратили весь лимит. В итоге повышается вероятность не уложиться период оплаты, ведь у вас есть возможность тратить даже больше, чем вы зарабатываете», - предупреждает экономист Дмитрий Селиванов.

«Многие уверены, что у банка и так много денег, и даже не планируют ему ничего возвращать», добавляет эксперт.

Запомните: карта рассрочки такой же кредитный продукт, что и кредитная карта или потребительский заем. Разница только в том, что на сумму долга не начисляется процент (это-то и расслабляет пользователей). Но неплатежи за взятые в рассрочки деньги в любом случае оборачиваются штрафами. А еще ухудшением кредитной истории.

Ловушка для транжиры. Какие ошибки мы совершаем с картами рассрочки Потребительская ловушка. Какие ошибки мы совершаем с кредитными картами

Оформляем кредитку под видом карты рассрочки

По словам руководителя отдела банковских продуктов Вячеслава Бойко, в последнее время финансовые организации стали предлагать под видом карт рассрочки стандартные кредитные продукты – за пользование которыми взимаются проценты. Только об этом умалчивается.

«С помощью кредитных карт банки зарабатывают на процентах, получаемых от клиентов. Карты рассрочки зарабатывают на комиссионных отчислениях от магазинов-партнеров. То есть клиенты оплачивают картой рассрочки товары и услуги в торговых сетях, а те вознаграждают банк за привлечение новых покупателей. Именно это и позволяет давать человеку деньги без процентов на длительный срок. <…> Кредитные карты также дают возможность разбить оплату, но по ним действует сложная механика погашения займов: клиент должен внести минимальный платеж в рамках льготного периода (грейс-период), затем остаток до полной суммы перед окончанием грейс-периода. Кроме того, у кредитки «внутри» грейса надо платить небольшие суммы, а в конце грейса надо вернуть всю сумму целиком. По картам рассрочки — выплата равными долями, это распределяет финансовую нагрузку человека», - объясняет Бойко разницу между картами рассрочки и кредитками.

Если вы хотите именно карточку рассрочки, перед тем, как ее оформить, обязательно изучите, что именно вам предлагает банк.

Ловушка для транжиры. Какие ошибки мы совершаем с картами рассрочки
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Не продлеваем срок рассрочки

При грамотном распределении личных финансов, на карточках рассрочки можно даже заработать – свои сбережения откладывать на депозит с возможностью досрочного снятия (или доходную карту с процентом на остаток), а в это время оплачивать товары и услуги в долг. К моменту внесения платежа деньги с депозита/доходной карты снимаются и перекладываются на карту рассрочки. Профит – начисленные на вкладе проценты.

Ловушка для транжиры. Какие ошибки мы совершаем с картами рассрочки Чем отличается кредит от рассрочки?

Но не все знают, что срок действия рассрочки можно растянуть, и, соответственно, больше заработать на процентах. «Допустим, 29 мая вы совершили покупку на 150 рублей, оплатив картой рассрочки. Для того чтобы рассрочка была бесплатной, вы должны вернуть взятые в долг деньги равными долями: 50 рублей – до 30 июня, 50 – до 31 июля, и еще раз 50 – до 31 августа.  Лайфхак: срок рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах месяца. Так, если бы вы совершили покупку не  29 мая, а 1 июня, то первый платеж нужно было бы внести до 31 июля (до конца месяца, следующего за месяцем покупки). Таким образом, период рассрочки вырастает с 3 до почти 4 месяцев — с 1 июня до 30 сентября», - делится Бойко.

Не уточняем срок рассрочки

Да, срок рассрочки отличается в зависимости от категории товара или конкретного товара. Например, за покупку авиабилетов она разбивается на 4 – 6 месяцев, а деньги, потраченные в кафе, нужно вернуть уже в течение 1 – 3 месяцев.

Пользователи часто не обращают на это внимание, и рассчитывают на максимальный срок рассрочки, который был заявлен в рекламе. Это большая ошибка, потому что можно случайно пропустить платеж и попасть на штраф.

Внимательно изучайте точные сроки рассрочки по каждой категории покупок. Сделать это можно в мобильном приложении.

Ловушка для транжиры. Какие ошибки мы совершаем с картами рассрочки Можно ли вернуть в магазин планшет, взятый в рассрочку?

Не изучаем механизм возврата денег

У каждой карты рассрочки свой механизм возврата денег. У одних дата ежемесячного платежа привязана к концу календарного месяца – так проще их запомнить. У других – платежи привязаны к дате заключения договора или совершения покупки. Тут очень легко запутаться. Поэтому обязательно уточняйте, когда именно и сколько именно денег вы должны вернуть банку.

Забываем о скрытых платежах

Как правило, годовое обслуживание у карты рассрочки бесплатное, но бывают т.н. скрытые платежи. Например, плата за смс. Можно даже не оплачивать картой покупки, а все равно попасть на деньги – комиссия за смс будет списана из лимита рассрочки, а вы даже не заметите, и заплатите штраф.

Всегда носим карту с собой

Покупателей, склонных к импульсивным тратам, карты рассрочки «развращают» – там, где своих денег не хватает, они может, прошли бы мимо, но когда в кошельке есть такая карточка, отказаться от ненужной покупки практически невозможно.

«Если у вас есть карта рассрочки, но вы не хотите платить лишнего, то просто не носите ее с собой. Берите ее только тогда, когда нацелились на определенную покупку, а потом снова оставляйте дома. По крайней мере, так вы убережетесь от спонтанных трат. Заведите привычку совершать только одну покупку, полностью возвращая всю сумму долга перед следующей», – советует Дмитрий Селиванов.

 
 
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Каких ошибок следует избегать пользователям карт рассрочек, рассказывает "АиФ".
 
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