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Пограничник найден мёртвым в Браславском районе

04.06.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пограничник найден мёртвым в Браславском районе
Фото из открытых источников

О произошедшем сообщает Полоцкий пограничный отряд. 

Старший прапорщик 1979 года рождения проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда.   

На место происшествия выбыла оперативная группа Госпогранкомитета, Полоцкого пограничного отряда, а также представители правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии. 

Командование Госпогранкомитета и Полоцкого пограничного отряда выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. 

Пограничник найден мёртвым в Браславском районе
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