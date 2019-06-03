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Пограничник найден мёртвым в Браславском районе
04.06.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О произошедшем
Старший прапорщик 1979 года рождения проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда.
На место происшествия выбыла оперативная группа Госпогранкомитета, Полоцкого пограничного отряда, а также представители правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.
Командование Госпогранкомитета и Полоцкого пограничного отряда выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.
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Тело военнослужащего контрактной службы было обнаружено 3 июня в 10.00.
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