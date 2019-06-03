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В Гродно почти на месяц перекроют часть улицы Большая Троицкая
Источник материала: Tut.by
С 5 по 28 июня закроют участок от Замковой до Октябрьской улицы. Здесь будут проводить комплексный ремонт инженерных сетей с последующими работами по ремонту дорожного полотна.
Данная улица является важной городской артерией. Закрытие на ремонт Большой Троицкой скажется на пропускной способности центральной части Гродно.
Для снижения пробок ГАИ изучит и
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С 5 по 28 июня закроют участок от Замковой до Октябрьской улицы. Здесь будут проводить комплексный ремонт инженерных сетей с последующими работами по ремонту...
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