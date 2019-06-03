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Ученые выяснили, почему исчезла древняя цивилизация

04.06.2019 11:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Орегонского университета (США) пришли к выводу, что Кхмерская (Ангкорская) цивилизация, существовавшая в IX—XV веках, не была разграблена и уничтожена тайским государством Аютия, как считалось ранее. Исследователи полагают, что империя пережила период упадка, а ее народ адаптировался к новым условиям. Об этом сообщает издание Science Alert, пишет Lenta.ru.


Ангкор-Ват в 1880 году. Фото: Louis Delaporte/Wikimedia Commons

Археологи провели раскопки в пределах гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже, который был построен в эпоху процветания Кхмерской империи. Они изучили курганы, окружающие комплекс, и обнаружили остатки сгоревшей пищи, фрагменты керамики и другие артефакты. По мнению ученых, люди, жившие в окрестностях Ангкор-Вата, работали в храме.

Результаты радиоуглеродного датирования показали, что территория вокруг храма была заселена в XI веке, до того, как Ангкор-Ват был построен. В XII веке люди воздвигли это культовое сооружение, после чего была создана система курганов и прудов. Однако затем следы человеческий деятельности исчезают вплоть до начала XV века. Курганы были заброшены, но не храм. Его окрестности вновь были заселены в период, в который, как считается, Ангкор был разграблен Аютией, и люди жили здесь до XVII—XVIII века.

 
 
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Археологи провели раскопки в пределах гигантского храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже, который был построен в эпоху процветания Кхмерской империи.
 
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