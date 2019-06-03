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Рыбак в Барановичском районе поплыл за забытой снастью и утонул

04.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На водохранилище в Барановичском районе во время рыбалки погиб 55-летний житель Слонима, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.

Рыбак в Барановичском районе поплыл за забытой снастью и утонул

Двое товарищей 31 мая приехали порыбачить в соседний район. Днем 2 июня они упаковали свои вещи и уже собирались возвращаться домой, когда один из них заметил, что забыл в воде специальное приспособление для карповой рыбалки. Расстояние примерно в 150-200 м он решил преодолеть вплавь. Когда мужчина доплыл до нужного места, то пропал из виду. Друг поспешил на помощь, но найти его не сумел. К поиску пропавшего присоединились сотрудники милиции и ОСВОД. В тот же день тело мужчины было обнаружено.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк добавил, что по этому факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Брестской области с начала года на водоемах погибли 17 человек (один из них ребенок), спасены четверо. С начала купального сезона в регионе утонули четыре человека.

 
 
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  На водохранилище в Барановичском районе во время рыбалки погиб 55-летний житель Слонима, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на...
 
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