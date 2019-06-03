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Рыбак в Барановичском районе поплыл за забытой снастью и утонул
04.06.2019 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На водохранилище в Барановичском районе во время рыбалки погиб 55-летний житель Слонима, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на водах.
Двое товарищей 31 мая приехали порыбачить в соседний район. Днем 2 июня они упаковали свои вещи и уже собирались возвращаться домой, когда один из них заметил, что забыл в воде специальное приспособление для карповой рыбалки. Расстояние примерно в 150-200 м он решил преодолеть вплавь. Когда мужчина доплыл до нужного места, то
Официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрий Иванюк добавил, что по этому факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В Брестской области с начала года на водоемах погибли 17 человек (один из них ребенок), спасены четверо. С начала купального сезона в регионе утонули четыре человека.
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На водохранилище в Барановичском районе во время рыбалки погиб 55-летний житель Слонима, сообщили БЕЛТА в Брестской областной организации общества спасания на...
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