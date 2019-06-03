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Хотимский райотдел Следственного комитета: вопрос безопасности детей – забота взрослых

04.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Анализ практики рассмотрения в подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь заявлений и сообщений о преступлениях и иных происшествиях свидетельствуют о том, что в весенне-летний период заметно возрастает количество травмированных, а также погибших детей. Одним из существенных факторов, который обуславливает безопасное поведение детей, является поведение самих взрослых. Именно невнимательность к вопросам времяпровождения несовершеннолетних в выходные дни, в период каникул со стороны родителей, а также иных лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, является предпосылкой к травмированию детей, а порой и их гибели.

Наиболее распространенными причинами травмирования (гибели) детей продолжают являться падение из окон с установленными в них москитными сетками; утопление в водоемах и емкостях для хранения жидкостей; падение с предметов мебели, деревьев, качелей, лестниц, и т.п., опрокидывание на себя предметов бытового и хозяйственного назначения, спортивных снарядов и оборудования, емкостей с горячей жидкостью, и т.д. соударения с элементами детских игровых площадок; отравления средствами бытовой химии, лекарствами, ветеринарными препаратами, и т.п.; дорожно-транспортные происшествия, влекущие тяжкие последствия для детей в связи с ездой на велосипедах по автомобильным дорогам, неиспользованием водителями при перевозке малолетних пассажиров детских удерживающих устройств, и т.д.

В связи с изложенным, обращаю внимание родителей и лиц, в чьи обязанности входит обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, о необходимости надлежащего исполнения обязанностей по обеспечению безопасности и здоровья детей.

Владимир Шестернев, начальник Хотимского РОСК

 
 
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Анализ практики рассмотрения в подразделениях Следственного комитета Республики Беларусь заявлений и сообщений о преступлениях и иных происшествиях...
 
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