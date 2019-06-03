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Ура! В тоннелях минского метро интернет заработал без перебоев

04.06.2019 10:06 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Во всех тоннелях минского метро заработал высокоскоростной интернет. Эту информацию сообщили пресс-службы МТС и оператора velcom | A1.

Что говорит МТС

Абоненты МТС могут пользоваться интернетом в любой части подземки, на двух ветках. Беспроводная связь охватила все перегоны линий метро, ее общая длина – 37 километров. Для того, чтобы воплотить проект в жизнь, использовали специальный кабель. Он излучает сигнал вдоль всего перегона. Скорость движения поездов на качество подключения никак не влияет, как и большой пассажиропоток во время II Европейских игр. 

Что говорит velcom | A1

velcom | A1 также передает, что реализация проекта подошла к концу, причем в сжатые сроки. По всем стенам тоннелей проложили изучающий кабель. Он подключается к базовым станциям и служит источником устойчивого сигнала для пассажиров, заменяя собой привычные антенны сотовой связи. Благодаря этому у абонентов появилась возможность совершать голосовые вызовы и пользоваться интернетом как на платформах, так и во время поездок. Связь обещает быть непрерывной.

 
 
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Во всех тоннелях минского метро заработал высокоскоростной интернет. Эту информацию сообщили пресс-службы МТС и оператора velcom | A1. Что говорит МТС Абоненты МТС...
 
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