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Ура! В тоннелях минского метро интернет заработал без перебоев
Источник материала: KYKY>
Во всех тоннелях минского метро заработал высокоскоростной интернет. Эту информацию сообщили пресс-службы
Что говорит МТС
Абоненты МТС могут пользоваться интернетом в любой части подземки, на двух ветках. Беспроводная связь охватила все перегоны линий метро, ее общая длина – 37 километров. Для того, чтобы воплотить проект в жизнь, использовали специальный кабель. Он излучает сигнал вдоль всего перегона. Скорость движения поездов на качество подключения никак не влияет, как и большой пассажиропоток во время II Европейских игр.
Что говорит velcom | A1
velcom | A1 также передает, что реализация проекта подошла к концу, причем в сжатые сроки. По всем стенам тоннелей проложили изучающий кабель. Он подключается к базовым станциям и служит источником устойчивого сигнала для пассажиров, заменяя собой привычные антенны сотовой связи. Благодаря этому у абонентов появилась возможность совершать голосовые вызовы и пользоваться интернетом как на платформах, так и во время поездок. Связь обещает быть непрерывной.
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Во всех тоннелях минского метро заработал высокоскоростной интернет. Эту информацию сообщили пресс-службы МТС и оператора velcom | A1. Что говорит МТС Абоненты МТС...
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