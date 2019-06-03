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Путеводитель по «Чернобылю»: где снимали самый рейтинговый сериал в истории

04.06.2019 09:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Большую часть сцен мини-сериала «Чернобыль», самого рейтингового сериала в истории, снимали в Литве. Портал provilnius.com рассказал, как съемочная группа подбирала площадки и в каких локациях Литвы проходили съемки.

Сериал снимали более чем в 40 локациях. Советскую Москву изобразили в Каунасе. Кадр, когда жители Припяти стоят на мосту, не подозревая, что произошло на АЭС, создали в Петрашюнах, на улице M. Gimbutienės. Там находится неэксплуатируемый водопроводный мост. Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк, увидев его, заявил, что «лучшего место не мог и представить».

Квартира главного героя Валерия Легасова находится по адресу Vytauto pr. 58. Шестую московскую больницу, куда доставили пожарных из Припяти, воссоздали в Каунасском Технологическом Университете (адрес – Kęstučio 27). Завод радиоэлектроники (проспект Savanorių 66) стал тюрьмой КГБ и рабочим кабинетом Института ядерных исследований.

Припять «изобразил» Вильнюс, точнее – северная часть города, район Фабиенишки. Он подошел на роль советского города будущего за счет своей симметричности, агрессивных архитектурных форм и преобладания серого бетона. Сцена, где выбирали трех добровольцев, происходила в доме культуры МВД (адрес – Žirmūnų g. 1).

Следующий населенный пункт – деревня Диджесес Кибишкес. Здесь местные жители все лето не косили траву: авторам сериала нужна была аутентичная атмосфера заброшенных поселений вокруг Чернобыля. А всю жизнь атомной электростанции, за исключением взрыва, снимали в городе Игналина, на закрытой Игналинской АЭС. Там работать было особенно сложно: станция включена в список стратегических объектов страны, и каждый день там проводят экскурсии.

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Большую часть сцен мини-сериала «Чернобыль», самого рейтингового сериала в истории, снимали в Литве. Портал provilnius.com рассказал, как съемочная группа подбирала...
 
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