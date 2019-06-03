Минск уплотняют — только щепки летят

Почему так происходит, кому выгодно и как с этим бороться?



«Горячие точки»





Вот лишь некоторые из «горячих точек» в Минске, где зеленые зоны буквально выкашивают:





в парке 50-летия Октября вырубают деревья ради строительства стадиона;

на улице Франциска Скорины возле жилого комплекса «Маяк Минска» вырубили березовую рощу для строительства паркинга;

в Сухарево по улице Маршала Лосика вырубили березовую рощу ради строительства паркинга;

частично вырубили деревья и кустарники возле БГАТУ (пр. Независимости, 99) и близлежащих домов для строительства жилого дома;

планируется уменьшение площади Грушевского сквера ради строительства детского сада и парковки; планируется уплотнение квартала в районе улиц Чернышевского — Я. Коласа с удалением объектов растительного мира ради строительства жилого дома, парковок и развлекательного центра…





Здесь перечислены только те объекты, о которых были публикации в СМИ. Информация о них взволновала минчан. А сколько еще уплотняется минских дворов, где жители молчат, сколько вырубается деревьев?





Почему застраивают зеленые зоны?





В первую очередь потому, что в центре Минска и даже на окраинах с развитой инфраструктурой свободной земли почти нет. Но если очень хочется и инвестор готов вкладывать деньги, то можно уплотнить застройку за счет уменьшения процента озеленения.





На месте, где раньше были деревья, очень удобно проектировать новые коммуникации — трубы, так как там их наверняка раньше не было, не нужно заморачиваться, искать место для новой трубы в старых, проложенных еще при СССР сетях. Так дешевле, а для инвестора экономия — на первом месте.





Вырубают на опережение





Часто участки для строительства зачищают от растительности задолго до начала стройки и даже до общественного обсуждения проекта или плана ПДП. У подрядчика обязательно должно быть разрешение на вырубку деревьев, но предъявляют его только после очень настойчивых требований граждан.





Часто следуют ответы: «Вырубаем по плану. Все согласовано!» Спешат, потому что именно уничтожение деревьев вызывает наибольшее возмущение людей. Успели вырубить — нет деревьев, нет проблемы, граждане повозмущаются и разойдутся. Не успели — у деревьев появляется шанс выжить, а у стройки — затянуться на неопределенный срок.





По признанию одного из опытных «рубщиков» зелени в наших дворах, производить работы легче зимой. Когда деревья лишены пышных крон, они вызывают меньше сочувствия у граждан, меньше защитников природы, способных поднять шум, прогуливается в парках и скверах, легче проделать свое дело быстро, «без шума и пыли».





Таким вот образом в начале марта уничтожили семь больших деревьев во дворе дома №12 по улице Чернышевского. Их вырубили в течение нескольких часов, заказчиком были «Минские тепловые сети».





Когда обеспокоенная жительница дома дозвонилась до ответственного чиновника из теплосетей, услышала ответ: «Рубили и будем рубить!» — «Компенсационные посадки?» — «Будут, но не в вашем дворе!» В результате жители добились, чтобы в их дворе высадили шесть молодых елей в качестве компенсации, но выжило только два деревца, остальные погибли.





Прошло более двух месяцев с момента зачистки зеленой зоны на Чернышевского и выяснилось, что под окнами жилого дома собираются построить досуговый центр непонятного назначения и несколько паркингов, для этого надо вырубить еще 50 деревьев.





Со строительством этих объектов жители квартала категорически не согласны. В администрации Первомайского района во время общественного обсуждения проекта, разработанного еще в 2014 году, нашлась масса нарушений. Само обсуждение также проходило со скандалами — чиновники всеми способами пытаются протолкнуть проект, а жители собрали более 1200 подписей против строительства и направили их в Администрацию президента.





В комиссию по обсуждению проекта включили лишь одного из трех жителей, направленных по инициативе граждан, и двух работников ЖЭСа — якобы те тоже проживают в этом районе и их делегировали граждане. Не разрешили наблюдать за работой комиссии представителям СМИ, журналистку Радио Свобода выпроводили с помощью милиции.





А бывшая депутат Палаты представителей Ольга Абрамова на вопрос: «Почему я не могу присутствовать при обсуждении?» — получила гениальный по своей простоте ответ от чиновника районной администрации: «Потому!..»









Как защитить деревья от «мужиков с пилами»





Делюсь собственным опытом, потому что мне и моим соседям удалось приостановить снос деревьев во дворе дома №1к.3 по улице Волгоградской. На данном этапе вопрос окончательно не решен, несмотря на то, что первое обращение мы отнесли в администрацию района еще в ноябре 2018 года.





После длительной переписки с Мингорисполкомом, комитетом архитектуры, УКСом стало ясно, что сохранить все деревья невозможно, но нам удалось выиграть время, чтобы вопрос вырубки решался с учетом интересов жильцов всех домов, а не только в интересах застройщика.





Повторюсь: для застройщика главное спилить деревья быстро и не привлекая внимания. Поэтому для жителей, желающих защитить деревья, тоже главное — скорость.





Застройщик сам не занимается сносом деревьев, для этого нужна подрядная организация со специально обученными сотрудниками, как правило, это районный «Зеленстрой». Потребуйте у исполнителя предъявить документ, разрешающий снос деревьев, узнайте, кто заказчик, попросите посмотреть план, на котором отмечены все деревья, подлежащие удалению.





«Зеленую сеть» . Позвоните на «горячую линию» в администрацию района и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщите, что происходит снос деревьев, потребуйте приостановить вырубку до выяснения всех обстоятельств. Сообщите о вырубке в независимые экологические организации, например, в





Главное — делайте это прямо с места, где вырубают деревья, так как пока на площадке находятся посторонние, а вы — это посторонний, работы будут вынуждены приостановить из-за техники безопасности.





Вначале вам удастся выиграть всего один день. Кажется, что это мало. Но если за этот день вы успеете найти единомышленников, неравнодушных соседей, привлечь общественных активистов, составить обращение (для начала в администрацию района), собрать под обращением не менее 30 подписей, указать в обращении, что просите приостановить работы до его рассмотрения и принятия решения, отнести его в администрацию лично, желательно с небольшим коллективом единомышленников, потребовать зарегистрировать ваше обращение и сообщить вам входящий номер, а лучше проставить на его копии штамп с входящим номером, вам удастся выиграть неделю жизни для деревьев.





За эту неделю можно успеть многое: создать инициативную группу, спланировать дальнейшие действия, продолжить сбор подписей, привлечь к проблеме внимание СМИ, экологов, общественных организаций или политических партий.





Отстаивать деревья в своем дворе, парке, сквере возможно только, пока они там есть, если остались лишь одни пеньки — защищать уже нечего, поэтому все надо делать быстро и решительно.









Две основные ошибки, которые мы часто допускаем:





1. Не имея времени, желания, сил, пытаемся переложить ответственность на какую-нибудь общественную организацию или на администрацию района — мол, я позвонил им, поставил в известность, они пообещали помочь. Дальше мы обычно идем заниматься собственными проблемами, думая, что экологию в вашем дворе будет защищать кто-то другой. Не будет! Потому что, в первую очередь, это нужно вам. А если вы не готовы ничего делать, то почему этим должен заниматься кто-то со стороны?!





2. Вы дозвонились во «Времечко» или на ОНТ, они даже приехали и сняли сюжет. И, кажется, что теперь все будет хорошо, безобразие, происходящее в вашем дворе, увидит вся страна, и оно само собой прекратится. Не прекратится!





Например, был сюжет ОНТ о вырубке березовой рощи в Сухарево, который заканчивался словами: «…Получается, проблема даже не в срубленных деревьях. Просто в трех березах потерялась коммуникация между жителями и городскими властями. Главное — это найти взаимопонимание до того, как вырастут деревья в новом парке». ТВ приехало, сняло сюжет и получилось, что глупые жители зачем-то хотят сохранить рощу, а надо сохранять — взаимопонимание. Помогло?





Застройщики засуетились





Еще 3 октября 2017 года на совещании президент А.Лукашенко потребовал прекратить «разбой» с необоснованным уплотнением жилищной застройки и рубкой деревьев в населенных пунктах:





«Вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы, мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой!»





Всего через полтора года Минприроды подготовило проект указа «О порядке удаления деревьев в г. Минске» в рамках поручения президента, его обсуждение проводилось с 23 апреля по 2 мая на сайте forumpravo.by. Одно из основных предложений к данному указу — распространить его действие не только на Минск, но и на другие города Беларуси, потому что проблема уплотнения и уничтожения растительности стоит остро не только в столице.





В ноябре 2018 г. Анатолий Сивак сменил на посту мэра Минска Андрея Шорца, а в марте 2019-го задержали за взятку главного архитектора Минска Павла Лучиновича…









Эти факты, без сомнения, вызвали беспокойство инвесторов, согласовавших проекты строительства еще с «прошлой властью» города, с ее нацеленностью на количество парковочных мест и наплевательским отношением к экологии. Большинство реализуемых сегодня проектов разработано и согласовано в 2013—2016 годах, многие из них были приняты с существенными нарушениями.





Новый указ о защите деревьев требует сохранять 50% растительных объектов при строительстве жилых домов и 100% — при строительстве парковок. Данные требования не распространяются на строительство объектов, проекты которых были разработаны и утверждены до принятия указа. Неясно, что будет с теми проектами, которые далеки от сегодняшних, пусть даже очень гибких нормативов.





Инвесторы, придерживающие свои участки под застройку до поры до времени из-за экономических трудностей или по каким-то другим причинам, резко взялись за их освоение. Неизвестно, хватит ли им средств для того, чтобы довести объекты до конца, но в проектную документацию и ее утверждение уже вложены средства, и немалые.





Что надо делать накануне принятия указа, запрещающего вырубку деревьев? Конечно, рубить и пилить! Поэтому почти во всех районах Минска, в наших дворах и скверах только щепки летят и стон деревьев стоит!





С нарушениями или без — главное успеть освоить площадку! Не исключено, что в процессе идет и другой «распил», но эта тема уже для работы Следственного комитета.







