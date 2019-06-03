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Валерий Исаев: за тухлую игру с Питером Гуренко должен забыть дорогу в "Динамо"

04.06.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Агент Валерий Исаев отреагировал на сведения о грядущем возвращении Сергея Гуренко на тренерский пост минского "Динамо" и на слова Гуренко об экс-тренере столичного клуба Романе Пилипчуке.



- Удивительная способность тренера хаять предшественников и коллег, работающих до него. Есть же какая-то профессиональная этика. В прошлый раз он анализировал работу действующего тренера "Динамо" (я про Рашовича). Сейчас Булыга негодяй. О каком минимуме речь в прошлом сезоне? Да за тухлую игру с Питером должен забыть дорогу в эту команду, как минимум, — написал Исаев на своей страничке в "фэйсбуке".


 
 
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Агент Валерий Исаев отреагировал на сведения о грядущем возвращении Сергея Гуренко на тренерский пост минского "Динамо" и на слова Гуренко об экс-тренере...
 
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