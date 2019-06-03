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Наконец-то! В Минске во всех тоннелях метро заработала мобильная связь
Источник материала: Партизан
Во всех тоннелях метрополитена Минска появилась мобильная связь.
Теперь пассажиры столичного метрополитена могут беспрепятственно пользоваться Интернетом «под землей». Об этом «
Пользоваться Интернетом в метро теперь можно не только на платформах, но и во время поездки. Операторы сообщили, что беспроводной связью 3G охвачены все перегоны метро — в среднем 37 км.
Провайдеры уверяют, что связь настроена таким образом, чтобы возможно было обеспечить скоростным доступом к Сети максимальное количество посетителей метро.
И даже большой пассажиропоток во время II Европейских игр не станет проблемой для работы Интернета.
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Во всех тоннелях метрополитена Минска появилась мобильная связь.
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