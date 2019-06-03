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Наконец-то! В Минске во всех тоннелях метро заработала мобильная связь

04.06.2019 10:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во всех тоннелях метрополитена Минска появилась мобильная связь.


Теперь пассажиры столичного метрополитена могут беспрепятственно пользоваться Интернетом «под землей». Об этом «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе одного из ведущих мобильных операторов.

Пользоваться Интернетом в метро теперь можно не только на платформах, но и во время поездки. Операторы сообщили, что беспроводной связью 3G охвачены все перегоны метро — в среднем 37 км.

Провайдеры уверяют, что связь настроена таким образом, чтобы возможно было обеспечить скоростным доступом к Сети максимальное количество посетителей метро. 

И даже большой пассажиропоток во время II Европейских игр не станет проблемой для работы Интернета.

 
Теги: Минск
 
 
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Во всех тоннелях метрополитена Минска появилась мобильная связь.
 
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