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Генпрокурор: Цыгане ни на что не жалуются

04.06.2019 10:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Конюк рассказал, как работает комиссия Генпрокуратуры после жалоб на действия сотрудников милиции в Могилеве.



—  Я ждал этот вопрос. Создана рабочая группа, мы все смотрим, — рассказал Александр Конюк. — Что самое интересное, нет ни одной жалобы из цыганской среды. Я был неделю назад в Могилеве. Уточнял, как работает группа.

Генпрокурор рассказал, что встречался не с цыганами, а с рабочей группой: «Мы не стали будоражить людей», передает tut.by

По словам генерального прокурора, рабочая группа, которая состоит из прокуроров, провела много бесед с цыганами. Ожидается, что проверка продлится месяц, после чего будут озвучены ее результаты.

Напомним, как ранее сообщалось, 16 мая появилось сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции. Весь личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, на дорогах всей страны выставили блокпосты. 


Искали черную «Волгу» с российским регистрационным номером. По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц якобы цыганской или кавказской внешности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении. 

В результате без каких-либо веских оснований в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин. Последних оставили в РОВД, СИЗО минимум на сутки, женщин отпустили только ранним утром.

А в итоге 20 мая СК сообщил, что основная версия гибели сотрудника ГАИ в Могилеве — суицид.

Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий также направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве.


Цыгане Могилева после жесткой облавы написали обращение помощнику президента Михаилу Русому с просьбой защитить их.

После этого с ними встретилась глава Администрации Лукашенко Наталья Качанова и попросила у них прощения от имени главы государства. А вот министр МВД Игорь Шуневич в тот же день заявил, что милиции не за что извинятьтся, все, дескать, было в рамках закона.

 
Теги: Могилев
 
 
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Александр Конюк рассказал, как работает комиссия Генпрокуратуры после жалоб на действия сотрудников милиции в Могилеве.
 
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