Андрей Федоров: Россия не откажется от своих имперских убеждений

2 июня в Беларусь прибыл новый посол России Дмитрий Мезенцев. В свете скандальной отставки его предшественника Михаила Бабича отразится ли эта замена на белорусско-российских отношениях?





Напомним, что Бабич возглавлял российскую дипломатическую миссию в Беларуси всего около восьми месяцев, но за этот недолгий срок успел натворить много такого, что вынудило белорусское руководство добиваться его отзыва.





При этом любопытно, что заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин назвал смену посла в Минске «нормальной дипломатической практикой» и заявил, что никаких признаков кризиса в русско-белорусских отношениях здесь нет. Он также призвал с оптимизмом смотреть на развитие диалога между странами.





Действительно, подобные ситуации вовсе не являются чем-то экстраординарным, в том числе и в наших палестинах. Например, Линас Линкявичус был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Литвы в Беларуси в июле 2012 года, а уже в декабре был освобожден от этой должности.





Правда, это произошло в связи с назначением его министром иностранных дел своей страны, чего в случае с Бабичем, похоже, не предвидится, так что Сергей Лавров, скорее всего, пока может спать спокойно.





Так что отзыв российского посла выглядел все же несколько странно. Прежде всего, на фоне предшественника Бабича, Александра Сурикова, занимавшего ту же должность в течение более двенадцати лет.





Но что еще более примечательно, в отличие от всех прежних руководителей российской миссии, Бабич был еще и специальным представителем российского президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью, то есть его статус был более высоким.





Как известно, в последние годы отношения между «главными союзниками» заметно осложнились, особенно в экономической сфере (угроза налогового маневра, споры о цене на газ, постоянные конфликты вокруг белорусского продовольствия и т.п.).





После российской агрессии против Украины существуют определенные разногласия и в политическом плане.





Москва предприняла попытку продемонстрировать партнеру, кто главный, направив сюда Бабича в роли жесткого управляющего. Оказалось, однако, что официальный Поэтому, как представляется,Оказалось, однако, что официальный Минск к такому развитию событий еще не готов.





В результате Кремль решил изменить тактику, заменив «злого следователя» на «доброго». Вероятно, можно согласиться с гипотезой главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, что сейчас средством «углубления интеграции» будет не силовое давление, а обольщение.









первое интервью Мезенцева в должности посла, суть которого вкратце можно охарактеризовать как «ребята, давайте жить дружно» . Иными словами, теперь на стальной кулак будет натянута фланелевая перчатка, что, впрочем, вряд ли хоть кого-нибудь введет в заблуждение. В пользу данной версии свидетельствует. Иными словами, теперь





В итоге, по большому счету, в сложившихся условиях значение личности посла не стоит преувеличивать. Кто бы им ни был, нынешняя Россия не откажется от своих имперских убеждений, согласно которым суверенная Беларусь является не более чем историческим недоразумением.