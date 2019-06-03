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«Простормаркет» уже не ретейлер

04.06.2019 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СЗАО «Простормаркет» опубликовало финансовую отчетность за 1 -ый квартал 2019г.

Это первая «картинка» после реорганизации.  Валюта баланса снизилась в три раза до 35 млн. Выручка компании за первый квартал 2019 года сократилась более чем в два раза до 24,67 млн рублей , а финансовый результат (Чистая прибыль)  упал в 20 раз. Прибыль составила 42 тыс. рублей против 806 тыс. годом ранее.

Основной вид деятельности эмитента изменился  с розничной торговли на сдачу в наем собственного и арендуемого имущества. И показатели выручки могут свидетельствовать о «переходном квартале», в котором частично еще присутствовала розничная торговля. При декларируемом потенциальном бизнесе с недвижимым имуществом в строке баланса «основные средства» — ноль. То есть, недвижимость на 24 млн. руб «сплыла»  во вновь созданные предприятия. 



 
Теги: Курсы валют
 
 
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СЗАО «Простормаркет» опубликовало финансовую отчетность за 1 -ый квартал 2019г.
 
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