Саакашвили - Путину: Готовьте свой кабинет для Галустяна

интервью Дмитрию Гордону. Соответствующее обращение он сделал в





Отвечая на предложение Гордона обратиться к российскому лидеру Саакашвили заявил, что время правления Владимира Путина подходит к концу, при этом он порекомендовал ему готовиться к тому, что новым главой государства может стать известный юморист Михаил Галустян.





«Думаю, время Путина заканчивается, потому что скоро в России выберут комика Галустяна президентом. Такого талантливого, как Зеленский, там все рано нет. Товарищ Галустян поменяет путинскую политику. Готовьте кабинет для Галустяна», — сказал Саакашвили.



















