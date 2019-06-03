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ПАСЕ решила вернуть Россию

04.06.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Соответствующий документ размещен на сайте ПАСЕ.

«Комитет предлагает отступить от регламента ПАСЕ, чтобы иметь возможность пригласить представителей парламентов стран-членов, которые не представлены делегацией в Ассамблее — Боснию и Герцеговину и Российскую Федерацию», — говорится на сайте. Там также отмечается, что эти страны должны подготовить документы для участия в июньской сессии.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права России участвовать в работе ПАСЕ.

Комитет министров Совета Европы принял решение, открывающее возможность для возвращения российской делегации в ПАСЕ, во время заседания в Страсбурге 14 мая.


В апреле 2014 года Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в том числе права голоса. Причиной послужили события на востоке Украины и воссоединение с Крымом. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций, но ограничения продолжили действовать: российская делегация не принимала участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях. В июне 2017 года Россия заморозила уплату членского взноса.

 
 
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Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской...
 
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