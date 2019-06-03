Пельмени с улитками, салаты, суп-пюре и драники - вы пробовали?









belsat.eu Пельмени с улитками, салаты, суп-пюре и драники – блюдами из улиток уже более 10 лет угощает гостей семья Костюкевичей из Городокского района Витебской области. Предприниматели Анжелика и Александр – хозяева агроусадьбы, которая так и называется: «Виноградная улитка», пишет





«Берем мясо улитки – заранне подготовленное, варилось очень долго в специях, поэтому мягкое и вкусное. Кладем в раковину, а верх замазываем маслом с петрушкой, солью и кладем в специальные мисочки для улиток», – говорит хозяйка усадьбы Анжелика Костюкевич.





За годы ведения бизнеса Касцюкевичи составили свою книгу рецептов – как вкуснее всего готовить блюда из улиток. А хозяйку усадьбы местные жители прозвали «улиточной королевой».





«Рецептов очень много: делаю пельмени с улитками, могу колдуны, которые у нас с мясом делаются, а можно готовить с улитками маринованными. Можно супчик из улиток делать, можно запекать с сыром, шашлык из виноградной улитки можно делать», – продолжает Анжелика.





Улиточные блюда Касцюкевичи делают из моллюсков, которых собирают в естественной природе, а не выращивают в искусственных условиях на специальной ферме. Деревня Рослые, где размещается агроусадьба семьи Костюкевич, стоит при оживленной магистрали в 15 километрах от границы с Россией, поэтому посетителей здесь хватает.









«Часто женщины просят, чтобы сделали массаж улитками. Они знают, что слизь улиток очень эффективна. Поэтому просят посадить улиток на руку, или на лицо, или на грудь – на те места, которые должны быть красивыми», – рассказывает хозяин усадьбы Александр Костюкевич.





«Улиточный массаж» приобретает все большую популярность не только у женщин: на оздоровительную силу этой лечебной процедуры все чаще надеются и мужчины.





«Мясо улитки – это почти один белок: 30% составляют витамины, аминокислоты и микроэлементы. А белок – он повышает мужскую силу, и европейцы это знают, особенно французы, итальянцы. Они люди, щедрые на любовь, поэтому так часто употребляют мясо улитки с этой целью», – добавляет Александр.





Промышленный сбор улиток в Беларуси ведется на Брестчине, в Гродненской, Витебской областях. Моллюсков едят, а также используют в косметологии – для изготовления кремов. А еще в фармакологическом производстве: для изготовления лекарств от диабета. Но все же наибольшее количество улиток, по данным Белстата более 250 тонов за год, экспортируется за границу.







