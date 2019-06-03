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Назван самый богатый рэпер в мире

04.06.2019 09:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов.



Проанализировав доли артиста в различных компаниях, недвижимость, коллекции предметов искусства, а также доходы от музыкального бизнеса, эксперты пришли к выводу, что с момента выхода первого альбома рэпера в 1996 году, его состояние достигло одного миллиарда долларов. И это, как пишет издание Forbes, «после вычета приличной суммы с учетом образа жизни» артиста.

Самой крупной статьей доходов Jay Z является его доля в бренде шампанского Armand de Brignac Champagne - 310 миллионов долларов. Еще 220 миллионов долларов ему приносят инвестиции в различные компании, как например Uber. На третьем месте стоит коньячный бренд артиста D"Ussé, созданный совместно с гигантом среди производителей спиртного - компанией Bacardi. На такую же сумму оценивается и его доля в стриминговом сервисе Tidal.


Остальная часть внушительного состояния рэпера включает доходы артиста от основанной им развлекательной компании Roc Nation, собственный музыкальный каталог, коллекцию предметов искусства на 70 миллионов долларов и недвижимость.

Jay-Z - сценическое имя рэпера Шон Кори Картера, одного из самых влиятельных и состоятельных деятелей современной хип-хоп музыки. Рэпер является многократным обладателем премии «Грэмми», а в 2018 он возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов в хип-хоп стиле по версии Forbes.

 
 
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Американский рэпер Jay Z стал первым хип-хоп артистом, состояние которого превысило отметку в один миллиард долларов.
 
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