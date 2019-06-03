







Развитие событий: 40-летний индивидуальный предприниматель, директор строительной фирмы, с помощью риелтора нашел компанию в Первомайском районе Минска, которая занималась постройкой жилых домов. Мужчина втерся в доверие к руководителю фирмы и убедил внести изменения в договор купли-продажи, что давало предпринимателю право собственности на жилплощадь при неполном расчете за нее.





Таким образом мужчина заключил 11 договоров. Предоплату в размере 10 % от полной стоимости каждой квартиры в срок он не внес.





Чтобы заработать на первый взнос, мошенник заключил 4 договора о будущей покупке у него квартиры. Главное условие — стопроцентная предоплата. Покупателей долго искать не пришлось: мужчина предлагал жилье за полцены.





За эти деньги злоумышленник погасил долг застройщику. Как только он внес 10 % стоимости жилья, все квадраты перешли в его собственность. За короткое время он продал остальные 7 квартир и тоже за меньшую цену.





Компания-застройщик за 11 квартир получила лишь первый взнос — по 10 %. А новые собственники были уверены, что долгов нет, и тоже не вносили плату.





Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК для дачи правовой оценки действиям фигуранта.