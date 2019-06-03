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Генпрокурор: дело Втюрина под надзором
Источник материала: БДГ
Уголовное дело в отношении экс-заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина расследуется.
Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк 4 июня.
«Расследуется дело. Я могу только сказать, что мы осуществляем надзор, отслеживаем весь процесс расследования дела», - сказал Конюк.
Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина
30 мая был
Российское информагентство «
Затем комитет Госбезопасности официально
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Уголовное дело в отношении экс-заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина расследуется. Об этом заявил журналистам генеральный прокурор...
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