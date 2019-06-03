Генпрокурор: дело Втюрина под надзором

Уголовное дело в отношении экс-заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина расследуется.

Об этом заявил журналистам генеральный прокурор Александр Конюк 4 июня.

«Расследуется дело. Я могу только сказать, что мы осуществляем надзор, отслеживаем весь процесс расследования дела», - сказал Конюк.

Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов.

30 мая был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении Втюрина с поста генерального секретаря Совета безопасности за дискредитацию воинского звания неназванным проступком.

Российское информагентство « Росбалт » со ссылкой на свои источники предположило, что возможной причиной ареста Андрея Втюрина стали «слишком тесные» связи приближенного Лукашенко с ФСБ, которой он «сливал» информацию.