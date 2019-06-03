До 10 июня на участке трассы Р1 в Минском районе снизили скорость до 50 км/ч

Источник материала: Tut.by

На трассе Р1 Минск — Дзержинск вблизи агрогородка Щомыслица Минского района изменили условия дорожного движения. Об этом сообщили в ГАИ Минской области.



Фото: Глеб Малофеев

Изменения ввели в связи с проведением на территории торгового центра «Глобус-Парк» международной специализированной выставки «Белагро-2019».

— Для обеспечения безопасности движения на 10−14 км трассы Р1 Минск — Дзержинск до 10 июня скорость движения транспортных средств снижена до 50 км/ч. Контроль за соблюдением водителями скоростных режимов будут обеспечивать инспекторы и мобильные камеры фотофиксации, — проинформировали в ГАИ.