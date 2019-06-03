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Минчанин завладел 11 квартирами на 2,4 млн рублей

04.06.2019 11:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин завладел 11 квартирами на 2,4 млн рублей
Фото из открытых источников

Фигурантом дела оказался 40-летний житель столицы, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина – ИП и директор строительной фирмы.

Мужчина нашел компанию, занимающуюся застройкой жилого квартала в Первомайском районе столицы. Он убедил руководителей внести дополнительный пункт в типовой договор купли-продажи. Это позволило получить право собственности на имущество при неполном расчете за жилые квадраты.

Далее мужчина заключил 11 договоров купли-продажи. Заработать деньги на первый взнос злоумышленнику удалось, заключив предварительные договоры с четырьмя гражданами о намерении в будущем приобрести у него квартиры. Основное условие – полная предоплата. Покупатели нашлись быстро – жилье предлагалось за полцены.

Прибыль помогла погасить долг застройщику по первому взносу. Как только он произвел платежи, все жилые квадраты перешли в его собственность. В кратчайшие сроки мужчина по заниженной стоимости продал остальные 7 квартир.

Кроме первого взноса за 11 квартир, компания-застройщик не получила от фигуранта ни гроша с 2016 года. Не поступали деньги и от новых собственников, ведь они были уверены в отсутствии долгов. 

Минчанин завладел 11 квартирами на 2,4 млн рублей
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О раскрытии квартирной аферы сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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