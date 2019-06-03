Девятиклассник из Сморгони помог милиции задержать хулигана

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Фото УВД Гродненского облисполкома

4 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школьник из Сморгони не растерялся и помог милиции задержать хулигана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Парень вечером прогуливался по площади Ленина в Сморгони. Он обратил внимание на молодого человека, который вдруг начал бить припаркованный автомобиль ногами.

"Школьник позвонил по номеру 102 и сообщил о случившемся. Когда незнакомец попытался скрыться, юноша направился следом и по телефону ориентировал сотрудников милиции. Хулигана задержали по горячим следам", - рассказали в пресс-службе УВД.

В отношении молодого человека 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Свое поведение он объяснил тем, что был пьян. Ущерб от его действий превысил Br1тыс.

За проявленное мужество и смекалку школьнику от Сморгонскго РОВД вручены грамота и денежная премия.-0-