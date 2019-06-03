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В Пинске прошел "Парад колясок"

04.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В минувшие выходные улица Ленина стала площадкой для проведения карнавального семейного шоу «Парад колясок».

  Активные и креативные пинские семьи решили побороться за звание лучшего экипажа. В «визитках» участники рассказали, почему был выбран такой дизайн и что для них значит быть семьей.




  В отдельной номинации - «Мама будущего» - участвовали девочки. Каждая из них основательно подготовилась и получила заслуженную награду.




  Среди взрослых экипажей были определены места. Третье место у семьи Вероники и Дмитрия Пронько с сыном Владиславом. Представляли они номинацию «Техно-коляска» и были в образе партизан, а сам экипаж  был оформлен в виде военного самолета.




  Вторыми стала семья из этой же номинации - Светлана и Иван Петрашкевич с сыном Михаилом и дочкой Александрой. Они соорудили из коляски стиральную машину, нарядились в халаты, девочки закрутили волосы в бигуди, а сын хозяйственно прошелся с тазиком.




  Самой креативной по праву была признана семья Дарьи и Дмитрия Клемпач с дочерью Ксенией. Они потратили достаточно времени на подготовку и сделали для маленькой Ксении экипаж-пирамиду, а костюмы свои стилизовали под египтян. Их экипаж действительно был достойным представителем номинации «Коляска оригинального жанра».




  «Парад колясок» в Пинске проводится при поддержке городской организации ОО «Белорусский союз женщин» к Международному дню защиты детей. Молодые пинчане с честью и достоинством показывают, что семья - это главное в их жизни.
















  Ирина ДЕНИСОВИЧ
  Фото автора
 
 
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  В минувшие выходные улица Ленина стала площадкой для проведения карнавального семейного шоу «Парад колясок».   Активные и креативные пинские семьи решили...
 
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