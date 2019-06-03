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Нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств и агрегатов — основная причина пожаров на субъектах хозяйствования

04.06.2019 11:21 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Наиболее распространенной причиной пожаров на субъектах хозяйствования является нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств и агрегатов. Так в текущем году в Ганцевичском районе по данной причине произошло два пожара, что составляет 100 процентов от общего числа пожаров на субъектах хозяйствования.
09 апреля 2019 года в 11.32 в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в административном здании ФХ «Бобрик – М» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Промышленная, 2.
11 апреля 2019 года в 01.48 в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре в здании СУП «Пинсксовхозстрой ПМК №14» по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 71.
Ганцевичский РОЧС напоминает руководителям субъектов хозяйствования о своевременно обслуживании и ремонте теплогенерирующих устройств и агрегатов. Использовать устройства только заводского изготовления, самостоятельно не осуществлять ремонт данных устройств, ремонт доверяйте лишь квалифицированным специалистам.
При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.

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Наиболее распространенной причиной пожаров на субъектах хозяйствования является нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих устройств и агрегатов. Так в...
 
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